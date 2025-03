$!Cortés con más votantes que Francisco Morazán, tiene menos peso electoral

Tegucigalpa, Honduras.

Sus declaraciones no están lejos de la realidad, pues esta práctica es común. Por ejemplo, durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, originaria de Olancho, se hicieron diversas obras en este departamento como la mejora de carreteras, proyectos de iluminación, entre otros.

Lo mismo sucedió durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2002-2006), originario de Olancho, y de Juan Orlando Hernández (2014-2022), nacido en Lempira.

Por otra parte, Ramírez señala que en el plano electoral, la verdadera batalla electoral se da en los municipios, no solo en los departamentos. El voto del ciudadano no se distribuye de manera uniforme, y es en los municipios donde se juegan las verdaderas diferencias.

“Me parece que más bien hay que ponerle más interés a los municipios que los departamentos. Y como también el voto del diputado no depende de la suma de votos de un departamento, sino que tiene el cociente también.

No es así como que un departamento define una elección, me parece que hay que llevarlo todavía a lo más local todavía. Y esa es información que el CNE publica, que es algo que a mí siempre me choca, porque hay juntas receptoras de votos”, mencionó Ramírez.