El Tablón revive dudas y temores en La Ceibita

Manuel Flores tiene el pelo blanco gracias a los años. Hace un par de lustros, él fue presidente del patronato de La Ceibita y dice que a su edad no le asombra escuchar que un nuevo grupo de políticos promete construir la represa de la que se viene hablando más de la mitad de lo que lleva de vida.

“Muchos no tienen escrituras, el temor es que no se indemnice por eso”

Desde ya considera que su comunidad, de unos 1,200 habitantes, se convertirá en la nueva damnificada del río que por años ha inundado, cuando los bordos no lo logran contener, las zonas bajas de municipios como Villanueva, San Pedro Sula y La Lima y todos los ramales que están al cabo de su desembocadura en el mar Caribe .

El sitio está a casi seis kilómetros de La Ceibita por el río y aguas arriba no hay más que zonas de cultivos y sus márgenes no están habitados.

Heber Banegas, actual presidente del patronato de La Ceibita, siente ya sobre su espalda la presión de su comunidad.

Desde que la presidenta Castro oficializó el proyecto, el pasado sábado 4 de junio cuando anunció que la obra va a un costo de $115 millones, unos 2,800 millones de lempiras, Banegas no ha dejado de hablar del tema con los vecinos de los cuatro barrios que conforman La Ceibita.

“Hemos estado en constante comunicación con los pobladores y con el alcalde de Quimistán. Él nos ha dicho que solo se hará la cortina, pero que no habrá embalse, por lo que no nos reubicarán. Ya no será una represa hidroeléctrica”, explicó.

Aunque de momento es lo que se sabe, desconoce más detalles de cómo será el proyecto, cómo funcionará cuando haya crecidas del río o qué partes sí se verían afectadas por las inundaciones del embalse temporal.

Y en caso de reubicarlos a todos o a algunas familias, adónde los llevaría, si la zona es estratégica como el punto donde actualmente se encuentran, si tendrán las mismas condiciones, todos los servicios y otras mejoras.