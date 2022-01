El arte transformó a Trinidad, el municipio cafetalero

A causa de la pandemia y las restricciones derivadas, La Siembra no ha podido celebrar su desfile de chimeneas que solo en los cuatro días de 2019 reunió a 90 mil personas, de la forma en la que estaban acostumbrados.

Para el caso, el 26 de diciembre del año pasado llevaron a cabo la quema de una chimenea emblemática para homenajear al personal de salud, pero su difusión fue virtual.

En este año, tampoco pudieron desarrollar la actividad, porque aún siguen limitados los permisos para hacer eventos grandes.

“En la cuestión artística, la crisis ha sido muy dura. En mi caso particular, me dedico a las esculturas, las carrozas, hago tatuajes, pinto cuadros y gracias a Dios he aprendido a hacer muchas cosas y quizá por eso he podido sobrevivir durante la pandemia”, dice Rivera.

El grupo tiene la esperanza que el cambio de gobierno en el municipio permita cumplir los sueños como artistas que tienen para el pueblo. Esa visión incluye llenar a Trinidad de murales y esculturas permanentes.

“Queremos que el pueblo no solo tenga los ingresos del café y el calzado, sino que también se vuelva un lugar turístico. Por ejemplo, estamos a solo una hora de San Pedro Sula, la ciudad que hace el dinero”, refiere Rivera.