$!Casi el 40% de la deuda externa de Honduras se usa para financiar presupuesto

Honduras ha incrementado de manera sostenida su <b><a href="https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-congreso-nacional-aprobacion-presupuesto-general-ingresos-egresos-2025-GO23965704">Presupuesto General de la República</a></b> en los últimos años, financiándolo en gran medida con deuda externa que ya supera los 3,000 millones de dólares destinados exclusivamente a ese fin.Según un análisis de la Unidad de Investigación y Datos de LA PRENSA Premium, basado en información obtenida a través de la solicitud SOL-SEFIN-3215-2025, entre 2006 y el 15 de agosto de 2025, el país ha destinado el 37% de su deuda externa total contratada, equivalente a 8,601 millones de dólares, a “apoyo presupuestario”.Es importante mencionar que el análisis se realiza a partir de la deuda contratada entre ese rango, correspondiente a 19 años, pues el saldo de la deuda externa al 30 de junio de 2025 de la Administración Central de Honduras <b>ascendía a 8,996 millones de dólares</b>.Las cifras revelan que, ante la insuficiencia de los recursos nacionales para cubrir el gasto público —un presupuesto que cada año se amplía, genera disputas en el Congreso Nacional y suele modificarse al cierre del ejercicio fiscal—, el Gobierno recurre de forma recurrente al endeudamiento externo como mecanismo para financiarlo y evitar un déficit presupuestario.No obstante, esta práctica también evidencia que una parte importante de los préstamos internacionales no se ha orientado hacia sectores estratégicos de inversión, sino a cubrir gastos corrientes, lo que ejerce una creciente presión sobre las finanzas públicas.El presupuesto nacional ha mantenido un crecimiento constante, pues pasó de L288,871.1 millones en 2021 a L369,248.3 millones en 2022, L412,574 millones en 2023 y L409,534.4 millones en 2024, con una proyección de L435,340.3 millones para 2025.Expertos advierten que esta tendencia de endeudamiento externo compromete la capacidad del próximo gobierno para atender las necesidades prioritarias de la población en áreas como salud, educación, seguridad y desarrollo social.Además, alertan que financiar el gasto corriente con deuda externa incrementa la vulnerabilidad fiscal del país frente a cambios en los flujos internacionales de crédito y limita las oportunidades de inversión productiva que podrían impulsar un crecimiento económico sostenible."Es importante la prudencia y uso responsable del endeudamiento, cada lempira de deuda debe convertirse en escuelas, hospitales, infraestructura y oportunidades para la gente — es de recordar que entre más se endeuda el país hoy (presente), se adquieren mayores compromisos futuros que limitan el desarrollo del país", expresó Liliam Rivera, especialista en Finanzas de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).La experta mencionó que es fundamental fortalecer los controles y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos para generar un verdadero impacto en la vida de la población hondureña.