$!Casi el 40% de la deuda externa de Honduras se usa para financiar presupuesto

Honduras ha incrementado de manera sostenida su Presupuesto General de la República en los últimos años, financiándolo en gran medida con deuda externa que ya supera los 3,000 millones de dólares destinados exclusivamente a ese fin. Según un análisis de la Unidad de Investigación y Datos de LA PRENSA Premium, basado en información obtenida a través de la solicitud SOL-SEFIN-3215-2025, entre 2006 y el 15 de agosto de 2025, el país ha destinado el 37% de su deuda externa total contratada, equivalente a 8,601 millones de dólares, a "apoyo presupuestario". Es importante mencionar que el análisis se realiza a partir de la deuda contratada entre ese rango, correspondiente a 19 años, pues el saldo de la deuda externa al 30 de junio de 2025 de la Administración Central de Honduras ascendía a 8,996 millones de dólares. Las cifras revelan que, ante la insuficiencia de los recursos nacionales para cubrir el gasto público —un presupuesto que cada año se amplía, genera disputas en el Congreso Nacional y suele modificarse al cierre del ejercicio fiscal—, el Gobierno recurre de forma recurrente al endeudamiento externo como mecanismo para financiarlo y evitar un déficit presupuestario. No obstante, esta práctica también evidencia que una parte importante de los préstamos internacionales no se ha orientado hacia sectores estratégicos de inversión, sino a cubrir gastos corrientes, lo que ejerce una creciente presión sobre las finanzas públicas. El presupuesto nacional ha mantenido un crecimiento constante, pues pasó de L288,871.1 millones en 2021 a L369,248.3 millones en 2022, L412,574 millones en 2023 y L409,534.4 millones en 2024, con una proyección de L435,340.3 millones para 2025. Expertos advierten que esta tendencia de endeudamiento externo compromete la capacidad del próximo gobierno para atender las necesidades prioritarias de la población en áreas como salud, educación, seguridad y desarrollo social. Además, alertan que financiar el gasto corriente con deuda externa incrementa la vulnerabilidad fiscal del país frente a cambios en los flujos internacionales de crédito y limita las oportunidades de inversión productiva que podrían impulsar un crecimiento económico sostenible. "Es importante la prudencia y uso responsable del endeudamiento, cada lempira de deuda debe convertirse en escuelas, hospitales, infraestructura y oportunidades para la gente — es de recordar que entre más se endeuda el país hoy (presente), se adquieren mayores compromisos futuros que limitan el desarrollo del país", expresó Liliam Rivera, especialista en Finanzas de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). La experta mencionó que es fundamental fortalecer los controles y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos para generar un verdadero impacto en la vida de la población hondureña.

El 27 de enero de 2022 el Gobierno anunció preocupación por alto nivel de endeudamiento pero según la ASJ se han endeudado el doble del Gobierno pasado

Sectores

Aunque el apoyo presupuestario concentra la mayor parte de los créditos externos contraídos por Honduras, los proyectos de infraestructura vial ocupan el segundo lugar, con un total de 1,425.7 millones de dólares. Esto representa una diferencia del 16.6% en comparación con el 37% de los préstamos destinados al financiamiento del presupuesto general. De acuerdo al análisis de este rotativo, en tercer lugar, se encuentra el sector de protección social, con 1,391 millones de dólares, lo que equivale al 16.2% del total. Le siguen los sectores salud y energía, con 571 millones y 495 millones de dólares respectivamente. En menor proporción figuran áreas clave como seguridad, educación, obras públicas y comercio, lo que evidencia una falta de equilibrio en la distribución de los recursos externos, según especialistas consultados por LA PRENSA Premium.

“En realidad, cuando -la mayor parte- de los préstamos se destinan a lo que técnicamente se conoce como apoyo presupuestario, lo que en realidad se financia son déficits estructurales, eso es, salarios, transferencias, subsidios, donaciones, y no en proyectos que generen un retorno económico o social real para el país”, explicó Alejandro Kaffati, oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Kaffati considera que la prioridad que el gobierno otorga a la infraestructura vial refleja un modelo de desarrollo centrado en obras visibles, pero no necesariamente en la transformación estructural del país.

“Sí es necesario seguir invirtiendo en carreteras, pero si esta inversión no va acompañada de educación, innovación tecnológica y fortalecimiento institucional, no se están generando los rendimientos esperados”, puntualizó. Aunque reconoce que el endeudamiento con organismos como el BID y el Banco Mundial es positivo por tratarse de préstamos concesionales con tasas de interés bajas, el economista advierte que el problema radica en el uso de esos recursos.

“Probablemente se trate de apoyo presupuestario que no es más que gasto corriente, y es necesario preguntarse si vale la pena seguir aumentando los niveles de deuda para continuar financiando el gasto”, sostuvo.



Acreedores

En cuanto a los principales acreedores, el análisis realizado por este medio revela que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el mayor prestamista de Honduras, con 3,292 millones de dólares contratados. En segundo lugar, se ubica el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con 2,351 millones, seguido de la Asociación Internacional de Fomento (IDA, por sus siglas en inglés), con 1,176.8 millones de dólares. El Exim Bank de China y PDVSA completan el listado de los cinco principales acreedores, con 450 millones y 246 millones de dólares, respectivamente.

Al respecto, el economista Obed García explicó que el país “ha estado en deuda con los organismos multilaterales permanentemente” y que, además de los préstamos, “ofrecen líneas de financiamiento específicas para sectores productivos”. Sin embargo, advirtió sobre los nuevos actores, como China, que busca posicionarse entre los acreedores del país, lo que implica analizar cuidadosamente las condiciones de los préstamos para evitar comprometer la soberanía territorial. "Sabemos que al menos el BID y el BCIE establecen condiciones sectoriales, en promoción de la producción y el bienestar nacional de la población, y no necesariamente la concesión de territorios. Esta es una cuestión importante porque no podemos pedir prestado a cualquier banco o socio comercial que nos exija realizar inversiones específicas en puertos o territorios estratégicos, porque ya son cuestiones de soberanía territorial", puntualizó. Respecto a los pagos realizados, el BCIE encabeza la lista con 1,528.4 millones de dólares, seguido del BID, que ha recibido 964 millones de dólares. En tercer lugar, se encuentra la IDA, con 359 millones de dólares pagados.

" “El nuevo gobierno tiene que ser más transparente en la ejecución de la inversión pública, tanto la financiada con deuda como la financiada con recursos del tesoro nacional” Obed García, economista

Para Martín Barahona, economista y expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), el análisis de la deuda pública en Honduras debe ser profundo, objetivo y ligado a la historia reciente del país. “Todos los gobiernos que han pasado han cometido graves errores y excesos con el tema del endeudamiento. Prácticamente no existe gobierno alguno de los últimos 45 años de democracia formal que se salve de esto”, señaló Barahona. El economista explicó que cualquier estudio sobre la deuda no puede centrarse únicamente en el endeudamiento externo, sino que también debe incluir la deuda interna, ya que ambas suman compromisos fiscales significativos que impactan directamente en el presupuesto nacional. Para 2025, la Secretaría de Finanzas (Sefin) proyecta cerrar con 18,503.8 millones de dólares, tanto en deuda externa como interna, representados en aproximadamente la mitad del total cada una. En 2024, el saldo de la deuda pública fue de 17,374.1 millones de dólares, mayor que los $16,667.8 millones de 2023 y los $16,817.6 millones de 2022. Según Barahona, existe un mito sobre la peligrosidad de la deuda externa. “La deuda interna también tiene connotaciones negativas, especialmente según los tipos de interés y los plazos; la externa, aunque compromete moneda y soberanía, generalmente se contrata con tasas más bajas y a largo plazo”, mencionó. Para abordar el tema, LA PRENSA Premium intentó comunicarse con Christian Duarte, ministro de Finanzas, mediante llamadas y mensajes de WhatsApp; sin embargo, pese a los reiterados intentos, no se obtuvo respuesta.

“Debemos avanzar hacia una inversión mucho más productiva, aprovechando los organismos multilaterales con los que hoy tenemos líneas de crédito”: Alejandro Kaffati, oficial de política económica del Cohep

Informe