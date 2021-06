Muertes por covid en 2021 rebasan a las del año pasado

TEGUCIGALPA

Los casos de covid-19 en Honduras siguen en aumento, a pesar de eso, la población permanece relajada y sin mantener las adecuadas medidas de bioseguridad.

Este año, los diferentes acontecimientos políticos y sociales que se desarrollaron en el país hicieron que los casos se incrementaran, especialmente el número de muertes.

Datos oficiales dan a conocer que en los primeros seis meses de 2021 el número de muertes rebasó a las de 2020. Desde el primero de enero a la fecha, la Secretaría de Salud confirmó el fallecimiento de 3,365 personas a causa de la enfermedad; pero desde marzo a diciembre de 2020 se confirmaron 3,234 muertes.

Respecto a los contagios, en 2020 se reportaron 125,557, y en lo que va de 2021 se han registrado 120,138, por lo que es cuestión de días para que los contagios sobrepasen a los del año pasado.

En alza

Homer Mejía, coordinador de Vigilancia de virus y otras enfermedades de la Secretaría de Salud, dijo que en este momento la situación de covid-19 está con un crecimiento exponencial. “En ningún momento estamos observando que hay una disminución de los casos. Sin haber terminado el primer semestre del año 2021 hemos rebasado el número de muertes totales del año pasado”.

Mejía advirtió que “de continuar el incremento de casos de la misma manera, las probabilidades de que finalicemos el 2021 sería aproximadamente entre ocho mil y nueve mil muertos confirmados a causa de la covid-19”.

No obstante, el panorama puede mejorar si la población cambia el comportamiento en cuanto a las medidas de bioseguridad. Los médicos opinan que los hondureños se han relajado, que ya no utilizan la mascarilla en los lugares públicos y no guardan el distanciamiento físico.

Sugieren que hay que exigir en los centros comerciales, supermercados, bancos y otros establecimientos el uso de mascarilla y las medidas de desinfección, como el uso de alcohol gel, toma de la temperatura, se deben supervisar los centros nocturnos que están habilitados hasta las diez de la noche, que cumplan con las medidas.

A la población le recomiendan acudir a los centros de triaje de manera oportuna ante la presencia de síntomas del virus. “No podemos decir que se van a disminuir los casos, así como va el comportamiento de la población hondureña todo indica que vamos a continuar así por lo menos en julio, agosto con esta tendencia de manera ascendente, por el comportamiento y la conducta que tenemos los hondureños”, dijo.

Para saber 1- La unidad de epidemiología del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos reportó que en la semana epidemiológica 22 (30 de mayo al 5 de junio), 10 departamentos se encuentran en el quinto nivel de riesgo, el más elevado. 2- En cuanto a los casos activos, por cada 100,000 habitantes, el reporte del Sinager indica que en la semana epidemilógica 22 Comayagua se posiciona en primer lugar con 117 casos, le sigue La Paz con 110 contagios y en tercer lugar Intibucá con 100. 3- La ocupación hospitalaria en las últimas semanas se ha mantenido entre un 50% y 70%, según la unidad de vigilancia con más de mil personas hospitalizadas; mientras la unidad de cuidado intensivos se mantiene entre un 80% y 95%.

Impacto de la vacunación

Con más de 400,000 dosis aplicadas de la vacuna contra el covid-19, aún es muy poco para medir el impacto en la reducción de casos. El proceso de vacunación indica que soli el 8% de la población ha sido inoculada con al menos una dosis, y apenas un 1% tiene la segunda dosis, siendo estos el personal de Salud.

La jefa de Vigilancia de la Salud, Karla Pavón, indicó que en el personal de Salud se ha visto una reducción de casos y muertes, pues la mayoría ya están vacunados y más de la mitad ya cuenta con el esquema de vacunación completo.

En febrero comenzaron a aplicar las vacunas al personal de Salud, pero a finales de abril fue cuando se comenzó a observar la reducción de casos.

En la semana epidemiológica 17 (del 25 de abril al 1 de mayo) se registraron 173 casos, pero en la semana 22 los contagios que se han confirmado son 89.

Sin confirmar qué variantes hay en el país

Las autoridades de la Secretaría de Salud enviaron 50 muestras a un laboratorio en Panamá para identificar cuál variante de preocupación circula en el país. Se prevé que los resultados se conozcan en las próximas dos semanas.

Salud ya había enviado 50 muestras a Brasil; sin embargo, ninguna de las muestras mostró alguna de las variantes de preocupación que circulan en el continente.

“De las muestras que enviamos a Panamá se utilizó un kit que identifica variables de preocupación, pero no sabemos cuál es, si la de Brasil, Reino Unido o la de Sudáfrica”, dijo Homer Mejía de la Unidad de Vigilancia.

Salud está a la espera de una donación de kits por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para identificar las variantes del covid-19 que están circulando .