Joven hondureña es aceptada en Universidad de Harvard, pero necesita $15,000

LA LIMA, CORTÉS

Desde muy pequeña Nadia Carolina Serén Villanueva (de 36 años) soñó con ser una gran profesional y destacó con excelentes calificaciones; esa convicción la llevó a ser aceptada en Harvard Kennedy School, conocida también como Escuela de Gobierno John F. Kennedy, una de las doce escuelas de la Universidad de Harvard que imparten programas de posgrado.

Ella es una de las primeras mujeres hondureñas en ser admitida en el Programa de Administración Pública de la Escuela de Gobierno Kennedy en Estados Unidos.

La joven oriunda de La Lima, Cortés, criada en la colonia La Mesa, no nació en cuna de oro sino que asistió a la escuela pública Modesto Rodas Alvarado y obtuvo su título de educación secundaria en el emblemático Instituto Patria.

Guiada por su sed de conocimiento, y con el apoyo de sus progenitores, ingresó al pregrado de Ingeniería Industrial en Unitec en San Pedro Sula. “Nadia fue una niña de la cual nunca tuve que hacer un esfuerzo para que estudiara o hiciera sus labores, siempre cumplió sus responsabilidades desde el kinder, siempre fue respetuosa y comedida. Siempre ha sido del estudio a la casa, muy de libros, y sus hermanas la molestan diciendo que es de otro planeta. Ha guiado su vida paso a paso bajo las normas de Dios y nos llena de orgullo”, dijo su madre Suyapa Villanueva.

Luego de egresar de la universidad en 2008 como ingeniera, Nadia comenzó su trayectoria laboral trabajando en el área de manufactura en El Progreso, Yoro, sin embargo, casi cinco años después decidió aplicar a una beca Fulbright, la cual obtuvo y con la que viajó a Medford, Massachusetts, Estados Unidos, para cursar su primera maestría.

Fue su récord académico lo que en parte le abrió las puertas para esta oportunidad y otro elemento decisivo fue manejar el idioma inglés, lengua que aprendió en cursos extra tomados en la secundaria con el esfuerzo de sus padres.

“Estudié la maestría de Gerencia de la Ingeniería en la Tufts University entre 2013 y 2015. Uno de los requisitos de la beca era regresar al país y aplicar mis conocimientos aprendidos. En esta experiencia de estudio en los Estados Unidos tuve la oportunidad de trabajar en el área de investigación y desarrollo de una empresa que hace instrumentos médicos y eso lo repliqué en la empresa en la que trabajo, en la que se creó una nueva unidad de investigación y desarrollo, la cual yo ayudé a impulsar”, dijo.

El Perfil Nadia Carolina Serén, Máster Educación:

Máster en Engineering Management, en Tufts University Gordon Institute, Medford, Massachusetts (Mayo 2015).

Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), San Pedro Sula, Honduras (2007).

Trabajo actual:

Directora de manufactura, directora de investigación en Químicas Handal (Dic. 2018).

Inspiración

Al ver la difícil situación nacional, y bajo el objetivo de poder usar sus conocimientos para ayudar a generar mejores condiciones, comenzó a plantearse la idea de cursar una segunda especialidad y perfiló como una opción la maestría de Administración Pública de la Kennedy School de Harvard.

Otra de sus motivaciones para aspirar a este programa fue abrir campo para las féminas.

“Hay muy poca representación de las mujeres a nivel público, pues menos del 21% de los congresistas son mujeres, y también tenemos un problema de violencia contra la mujer.

Necesitamos que las mujeres lleguen a esos cargos en donde se toman decisiones de país para impulsar políticas públicas con legislaciones sólidas que ayuden a proteger a las mujeres y crear espacios para que ellas puedan soñar y aspirar a estudiar en universidades como Harvard”.

Nadia fortaleció sus aspiraciones a esta maestría tras el paso de Eta y Iota, tormentas que dejaron a su colonia bajo el agua y dejaron a la vista la vulnerabilidad de las comunidades en general y la poca capacidad del Estado.

Sin embargo, pese a la tragedia, como una buena hondureña convirtió esta terrible experiencia en una oportunidad de liderazgo y rápidamente organizó a sus vecinos para comenzar las labores de limpieza. “Aquí en la colonia fueron cuatro inundaciones a causa de los huracanes.

Volvimos a nuestra casa hasta finales de diciembre. Estábamos sorprendidos porque nunca habíamos visto tanto desastre, todas las pertenencias de los vecinos estaban afuera y los escombros se estaban convirtiendo en criadero de zancudos”, afirmó.

A raíz de esta crisis y la poca ayuda decidió lanzar una campaña de recolección de fondos y logró que ciudadanos de Estados Unidos, San Pedro Sula y Tegucigalpa donaran fondos para su comunidad. Con este dinero los vecinos se organizaron para coordinar el alquiler de equipo pesado como volquetas y retroexcavadoras y luego el dinero se acortó y organizó a los vecinos en un comité para pedir apoyo.

Nadia ha sido invitada a universidades para compartir su experiencia profesional y académica.

Proceso

Para la maestría de Administración Pública en Harvard se exige una experiencia profesional acumulada por 10 años.

Nadia contaba con la trayectoria profesional y académica para optar a un cupo aunque reconoció que en un principio le pareció que era sumamente improbable que la aceptaran ya que a esta escuela llegan miles de solicitudes anuales de personas de todo el mundo con amplias hojas de vida.

“En este programa en particular van personas de muchos países del mundo, de economías en desarrollo como Honduras, tanto de empleados del sector privado, como de oenegés y gubernamentales. Esas habilidades se utilizan para mejorar procesos dentro de las instituciones públicas, transformarlas para brindar una mejor atención con servicios de mejor calidad a la población. Estamos en un momento que el hondureño común debe de involucrarse en la vida pública del país”, manifestó.

Pese a toda probabilidad, Nadia comenzó el proceso de aplicación en 2019 y realizó cuatro ensayos en donde expuso por qué quería formar parte del programa.

El 19 de marzo de 2020 recibió la carta electrónica que tanto anhelaba mientras estaba en su cuarto y toda su familia se llenó de felicidad. “No tenía expectativas porque llegan miles de perfiles de personas con historias inspiradoras, pero me llegó la esperada carta con la palabra congratulations”.

Nadia Carolina Serén Villanueva junto a su madre Suyapa Villanueva, su padre Andrés Serén Suazo, su hermana Andrea Serén, su tío Ismael Cárcamo y su mascota Lolita.

Ayuda

Estudiar esta maestría conlleva una inversión que ronda los 100,000 dólares entre gastos de matrícula y vivienda. Nadia ideó un plan para pagar su gasto con cuatro componentes: la ayuda financiera que provee la universidad, sus ahorros personales de dos años, que se vieron afectados por las inundaciones, el programa de becas Hondufuturo, del cual espera una respuesta positiva y el programa de becas 20/20.

Desafortunadamente este último no ha abierto su convocatoria para beca internacional y el proceso de certificación financiera de Harvard cerrará el 15 de junio. Entonces, Nadia, en vista del poco tiempo restante, creó una cuenta en Gofundme para recaudar 15,000 dólares, ya que le hace falta el 10% de la totalidad del monto para cursar su segunda maestría.

“Tengo hasta el 15 de junio para recaudar el dinero. Inicié el Gofundme como último recurso hace tres semanas, porque no me rindo, no he tenido la respuesta esperada, pero tratando con otras becas llegaré al final”, dijo. Los interesados en ayudar pueden ingresar al gofoundme https://gofund.me/c5b77bd0.