Wilmer Cardona: “Casi me muero, pero Dios me salvó”

San Pedro Sula.

La vida le dio una segunda oportunidad a Wilmer Cardona (de 34 años), quien después de haber tomado con su hermano y otros amigos el “trago de la muerte”, fue uno de los pocos sobrevivientes en la aldea Los Caraos, de Choloma.

“El domingo cuando llegué a la cantina pedí que me sirvieran medio litro de aguardiente, pero vi que la hija del dueño del negocio estaba llorando y le pregunté qué pasaba, me dijo que el papá estaba enfermo y con su cara morada, por lo que me tomé algunos tragos y fui a ver qué sucedía, como se complicó más de salud buscamos cómo llevarlo a un hospital y por eso no me tomé todo el alcohol”, relató Cardona.

Wilmer asegura que al principio no tenía ningún síntoma, pero sintió temor al ver que todos sus amigos con los que siempre compartía bebidas alcohólicas estaban muriendo.

Su pánico fue mayor cuando se dio cuenta que su hermano Óscar Cardona también era uno de los enfermos y lo trasladaron de emergencia al hospital Mario Catarino Rivas, pero por su estado de gravedad no logró llegar con vida.

“Cuando empecé a perder la vista me trasladaron a una clínica en la que me dieron medicamentos y como seis bolsas de suero, estuve a punto de morir, pero Dios me salvó”.

Sigue tomando

Después de lo ocurrido con su hermano y todos sus amigos, Wilmer asegura que dejó de tomar un tiempo, pero que la misma tristeza por lo que sucedió en su comunidad lo hace volver al vicio. “Al guaro le tengo un poco de miedo, pero con los amigos volvimos a tomar otro tipo de licor, siempre revisamos las botellas que estén selladas porque nos da miedo que vuelva a ocurrir la misma tragedia”, aseguró Cardona.

Al cerrar el negocio del fallecido Wilfredo Pineda, quien era el dueño de la cantina, en otros lugares comenzaron a vender bebidas alcohólicas; pero por suerte no se ha reportado ninguna otra muerte por la ingesta de alcohol adulterado.