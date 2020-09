Aprueban en primer debate la Ley Electoral en Honduras

4 temas excluidos de la ley: A pesar de la alta expectativa que existía, cuatro temas quedaron al margen de la nueva ley. 1- La segunda vuelta electoral. La segunda vuelta electoral es una figura que ha sido propuesta por los partidos de oposición en los últimos años con el fin de asegurar la mayoría absoluta en la elección presidencial; sin embargo, el Partido Nacional se ha opuesto a su implementación. La creación de esta figura requiere una reforma constitucional aprobada por la mayoría calificada del Congreso. 2- Reelección presidencial. La reelección fue propuesta por el Partido Nacional como un tema a ser abordado en el marco de las reformas electorales; no obstante, el Consejo Nacional Electoral (CNE) por mayoría de votos resolvió en marzo la falta de “procedencia constitucional y legal de la reforma” solicitada por el PN a sus estatutos, en lo referente a la regulación de la reelección presidencial. 3- ciudanización de las mesas. A raíz de los sucesos que han empañado las últimas elecciones, diversas organizaciones de la sociedad civil y países cooperantes han planteado la “Ciudadanización de los

procesos electorales en Honduras” para garantizar la transparencia de los procesos electorales, pero no ha tenido el respaldo de los partidos, y también quedó al margen de la nueva ley. 4- El voto electrónico en las elecciones.La implementación del voto electrónico ha sido objeto de amplio debate en los últimos procesos electorales, y una de las demandas de la sociedad hondureña que se creía que iba a ser incorporada en la nueva Ley Electoral; pero como en otras ocasiones, la iniciativa no ha sido tomada en cuenta por las fuerzas políticas y ha quedado al margen de la nueva legislación en materia electoral.