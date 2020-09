Juan Orlando Hernández: "Yo ya no voy a ser candidato" otra vez

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró este miércoles que no volverá a ser candidato presidencial.

"A esos (líderes de la oposición) diganles que ya no se pongan tan nervioso, que yo ya no voy a ser candidato. A todos me dicen donde están para mandarles una cajita o bolsita de té de valeriana para que se calmen sus nervios", indicó el mandatario hondureño.

Hernández recordó a la oposición que ya les ganó dos veces y que ahora se van a enfrentar con otro candidato. "Ya les gané cuando se fueron ellos solos como partido, les gané. Después me echaron la vaca y les gane. Y así fue el resultado y ahora le toca otra generación de mi partido y vendrán otros candidatos", añadió.

También les dijo que "ya no voy a ser candidato y están tan preocupados que lo mencionan una y otra vez, pero yo creo que es una forma de hacer una campaña porque al final ellos no tienen propuestas. No los he visto en esta pandemia".

El presidente hondureño supervisó hoy la reserva estratégica de granos básicos en el marco del Día Internacional de la Agricultura.

"Uno de ellos heredó un partido fuerte y lo convirtió en mil pedazos y ni el voto de la mamá consiguió y el otro que estaba acostumbrado a todos esos eventos televisados y certámenes que es muy bueno para la parte social, pero lo engañaron sus camaradas".

Hernández dijo a la oposición que "lo más seguro las van a perder las elecciones porque en esta pandemia no los he visto y ni los he escuchado proponer nada que los para identifiquen con la necesidad del pueblo hondureño".

Rescate financiero

Asimismo el presidente hondureño pidió a los bancos que se pongan la mano en la conciencia.

"Tienen más dos décadas de estar ganando muy bien y hay clientes que han sido tan buenos que por esta situación que no fue culpa de ellos el cierre de la economía era necesario para cuidar la salud, ellos nos han podido vender y no han podido procesar sus productos".

Agregó que "si les tiramos el rescate y los salvalos volvemos a que sea un cliente de primera y así esta pasando con muchas personas. Les están cobrando en tarjetas de crédito en intereses sobre intereses".