Invest-H retiró tardíamente de aduanas las pruebas PCR

Interventor da por perdidos los 46 millones que costaron las pruebas PCR adquiridas por Invest

TEGUCIGALPA. El integrante de la junta interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Gustavo Boquín, advirtió que es posible que se pierdan los L46 millones en caso de no alcanzar un acuerdo amistoso con la empresa encargada del transporte de 250,000 kits de pruebas PCR.

“En caso de no llegar a un término amistoso con el courier, es decir DHL, tengamos que ir a una instancia legal.

El daño superaría los 40 millones de lempiras”, dijo en rueda de prensa.

Confirmó que la junta interventora fue notificada de esta situación el martes pasado.

Señaló que el proveedor Bionner contrató a DHL para el transporte de las mismas, pero al momento del viaje estas iban a una temperatura de entre -2 a -8 grados centígrados, cuando lo ideal era -22º C.