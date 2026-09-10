Prevención oportuna y puntual

Las charlas impartidas por psicólogos (as) a cerca de un centenar de docentes, como parte integral del proyecto Mente Sana, auspiciado por Diario LA PRENSA, han sido de mutuo beneficio tanto para maestros (as), alumnos (as), padres y madres de familia.

Los y las estudiantes enfrentan diversas presiones, sean estas de carácter académico o personal, a las que deben hacer frente con una combinación de equilibrio mental y emocional óptimo que propicie un rendimiento escolar y colegial satisfactorio, además de una relación armoniosa entre todos y todas los integrantes del sistema educativo.

Y son los y las profesoras quienes, por convivir durante parte del día con sus pupilos, deben estar atentos a detectar oportunamente distintos síntomas indicativos de un desequilibrio en sus comportamientos conductuales, mismos que pueden ser, entre otros, agresividad hacia sus compañeros (as), apatía, ansiedad, depresión, irritabilidad, aislamiento, pérdida de interés en actividades otrora disfrutadas, lo que se traduce en un descenso en su rendimiento académico que puede conducir al abandono de los estudios, a un agravamiento de los síntomas y, en casos extremos, al suicidio, visto como única alternativa de solución a crisis existenciales.

El no haber sabido reconocer temprana y oportunamente las diversas señales conduce a resultados lamentables y trágicos.Es por ello que tanto mentores como padres y madres de familia deben saber ganarse la confianza de alumnos, hijos e hijas, respectivamente. Solamente así pueden establecerse canales de comunicación de doble vía, en los que el diálogo reemplaza al monólogo y permite conocer la complejidad de las distintas afecciones que pueden afectarlos en determinada etapa de su crecimiento psicofísico, a efecto de encontrarles soluciones.

Las distintas temáticas abordadas serán impresas en formato de fascículos de distribución gratuita entre el alumnado, que se recomienda que discuta en grupos para recibir retroalimentación, aportando sus puntos de vista. Debe ser visto como un sujeto activo en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Distintos docentes hicieron uso de la palabra para agradecer esta oportunidad de adquirir conocimientos y herramientas que les facilitarán detectar tempranamente las alteraciones conductuales que pueden manifestarse en cualquier momento entre la niñez y juventud que les ha sido encomendada para su formación integral: en conocimientos y en valores.

A futuro, esta jornada realizada en San Pedro Sula se ampliará hacia otras ciudades y regiones del país, para provecho y beneficio del mayor número de compatriotas de distintas edades. Cuidar la salud mental de nuestra niñez y juventud es una responsabilidad que no admite indiferencia ni postergaciones.

Cada señal reconocida a tiempo, cada conversación que se propicia y cada mano que se tiende puede contribuir a evitar sufrimientos mayores.

De ahí la importancia de que Mente Sana continúe creciendo y llegue a más comunidades del país, fortaleciendo a quienes tienen bajo su responsabilidad la formación y el acompañamiento de las nuevas generaciones.