Periodismo y periodistas

El escoger como profesión y medio de vida esta noble carrera universitaria conlleva implícitos riesgos de diverso tipo, de carácter personal y gremial, por parte de Gobiernos e intereses políticos e ideológicos que pretenden imponer a cualquier costo la verdad única; es decir, la oficial, reprimiendo de diversas maneras a los comunicadores, al igual que a los medios informativos para los cuales laboran, cuando no se llaman a silencio cómplice y, por el contrario, ofrecen noticias, comentarios, análisis, interpretaciones que, con la previa investigación de respaldo, aportan puntos de vista divergentes, apegados a la ética y la moral, lo que permite al lector y la audiencia el poder contrastar y comparar lo que lee, ve y escucha desde ópticas distintas.

La forja de una opinión pública ilustrada fue, y continúa siendo, uno de los objetivos fundamentales del periodismo, desde el enciclopedista prócer don José Cecilio del Valle, fundador de El Amigo de la Patria, hasta el presente. En pos de tal meta han dedicado sus talentos y energías, afanes y desvelos, con disciplina y voluntad, los periodistas que le sucedieron en el tiempo; entre ellos, Álvaro Contreras, Ramón Rosa, Paulino Valladares, Salatiel Rosales, Abel García Cálix, Alfonso Guillén Zelaya, Medardo Mejía, Julián López Pineda, Alejandro Valladares, Víctor Cáceres Lara, Óscar Flores, Pompeyo del Valle, Eliseo Pérez Cadalso, Vicente Machado Valle padre e hijo, Martha Luz Mejía, Gustavo Acosta Mejía, Carlos Riedel y tantos otros colegas que han continuado con su deber y misión.

En consecución de ello, varios han sufrido censura, cárcel, destierro, muerte, sin por ello claudicar ni doblegarse ante el autoritarismo y arbitrariedad gubernamentales. El soborno ha sido otra forma de acallar y comprar conciencias, lo que pone a prueba la honorabilidad y sentido del deber del periodista, al igual que las diversas presiones dirigidas a los propietarios de medios.

La divulgación de noticias falsas, tendenciosas, hoy en boga, tiene como propósito el confundir y desorientar al publico.

Para contrarrestarla, el Grupo OPSA, al cual pertenece este medio y el colega El Heraldo en la capital, recientemente presentaron la herramienta Claim Check, que permite detectar, analizar y verificar los flujos informativos, bien para confirmarlos o refutarlos, con ello evitando el caos mediático.

Que esta fecha sea ocasión propicia para una pausa en nuestro diario quehacer, proyectando tanto una mirada retrospectiva como otra proyectada hacia el presente y futuro que posibilite una autoevaluación de lo hasta ahora logrado, con el imperativo de alcanzar creciente compromiso con nuestros lectores y audiencias con la verdad, y solamente con ella como guía y norte en nuestro cotidiano desempeño, facilitado por equipos de respaldo: técnicos, administrativos y de servicio.

Salud, colegas, compañeras y compañeros en esta fecha especial.

A nuestros lectores y clientes, nuestro agradecimiento por favorecernos adquiriendo nuestros diarios y prefiriéndonos para informarse en todas y cada una de nuestras plataformas.

A nuestros colegas un llamado a no desmayar en el empeño diario de informar.

A todos ¡Feliz Día del Periodista hondureño!