Obreros y obreras

En esta fecha, internacionalmente celebrada en homenaje al proletariado, los trabajadores de nuestro país también se suman a las conmemoraciones en honor de los mártires de Chicago y realizan un recuento de su trayectoria y logros alcanzados hasta ahora. El más reciente se dio el 27 del pasado mes de abril, cuando tras prolongadas pero fructíferas negociaciones lograron alcanzar con los representantes del sector patronal el acuerdo respecto al salario mínimo -de manera consensuada- se estableció entre el 6% y el 7%, aplicable para las once ramas de actividades económicas establecidas, incluyendo tanto a trabajadores permanentes como temporales, de esa manera poniendo fin a un contencioso que prolongó la firma de tal acuerdo.

Paciencia, flexibilidad, diálogo, recíprocas concesiones, mutua comprensión caracterizaron dichas jornadas, demostrando que de manera pacífica y negociada es factible alcanzar el punto de equilibrio entre ambas posiciones originales.

Es evidente que estamos inmersos en una crisis económica y existencial global, impactando de maneras diversas de intensidad, a la humanidad, afectando los respectivos presupuestos, nacionales y personales en rubros vitales: alimentos, medicinas, transportes, con las consiguientes alzas en el costo de vida.

Ello implica el ser plenamente solidarios con quienes perciben menores ingresos por concepto de sueldos, sin por ello incitar a la lucha de clases, lo que resulta suicida al fomentar odios, revanchismos, divisiones. Al contrario, debemos cerrar filas en torno a objetivos comunes y compartidos, diferencias políticas e ideológicas, ya que hacemos frente a multiplicidad de retos y desafíos presentes tanto en la vida de la nación como en las nuestras, en un presente caracterizado por la violencia, incertidumbre, fundamentalismos, hegemonismos, informaciones deliberadamente tergiversadas a efecto de crear caos y confusión.

La fuerza laboral hondureña que reside dentro como fuera del territorio patrio, hombro a hombro con el capital, son los responsables de la forja y construcción diarias del rumbo y destino nacional a lo largo del tiempo, transmitiendo a sucesivas generaciones ejemplo de esfuerzos sostenidos con espíritu de disciplina, sudor, iniciativa, abnegación, sacrificios ante los reveses y adversidades coyunturales.

Cuando un artesano o un intelectual -ambos obreros-, en el diseño y ejecución de su objeto o su pensamiento plasmado ya sea en un objeto o en prosa o verso, el producto final significa que el uno y el otro han dado lo mejor de sí, sin escatimar tiempo ni esfuerzo en el proceso creativo; y con una combinación de pasión y acción, talento y energía, esfuerzo y amor, han demostrado tanto su competencia como su empeño, perseverancia y dedicación. Por ello, los dos merecen reconocimiento y gratitud. Nos han brindado un ejemplo a imitar, generando con ello un efecto multiplicador.

Diario La Prensa se une a las celebraciones y presenta a todos los trabajadores un fraterno y respetuoso saludo en este día especial.

¡Feliz Día de los Trabajadores!