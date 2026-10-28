Diario La Prensa: 62 años

Hemos llegado a la edad madura tanto desde el punto de vista cronológico como ideológico. A lo largo de este período, iniciado un 26 de octubre de 1964, hemos sido tanto partícipes como testigos de hechos y acontecimientos que han impactado al mundo, a Honduras y a este medio informativo.

Habiendo experimentado en carne propia reacciones oficiales que han ido desde la clausura temporal hasta amenaza de deportación para nuestro editor y fundador, don Jorge J. Larach, no se ha logrado silenciar la voz, a la vez crítica y propositiva, de este periódico que ha logrado amplia aceptación y reconocimiento a nivel nacional e internacional, gracias a su independencia respecto a intereses particulares, a la veracidad de los contenidos -previamente corroborados-, a su unidad investigativa que ha expuesto múltiples actos de abuso de poder y corrupción, tanto pública como privada.

De esa manera hemos forjado una trayectoria digna y ética, merecedora de alta credibilidad, que nos compromete a mantener y defender tal posicionamiento, contribuyendo a la forja de una opinión pública defensora de sus derechos y garantías, a la vez que responsable respecto a sus deberes.

El crecimiento obtenido durante estos 62 años, cualitativo y cuantitativo, ha sido posible por el trabajo en equipo, integrando a comunicadores con fotógrafos, personal técnico, administrativo y de servicios, imbuidos todos y todas de un espíritu de servicio y de responsabilidad social, que merece gratitud, expresada por el presidente del Grupo OPSA, licenciado don Jorge Canahuati: “62 años no son fáciles, pero agradezco a esta compañía y más que todo al compromiso de cada uno de ustedes”.

De igual manera, público reconocimiento a nuestros anunciantes, al igual que a las empresas que de diversas maneras contribuyeron al convivio fraterno realizado con ocasión de estas seis décadas y dos años de existencia, en ambiente festivo, ocasión aprovechada para reconocer a las compañeras y compañeros que durante 25, 20 y 10 años han laborado eficaz y creativamente con este medio informativo, dejando día a día aportes diversos al crecimiento y proyección de LA PRENSA.

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Si en los inicios los contenidos se referían básicamente a la región norte de nuestro país, progresivamente la cobertura informativa se amplió para tener cobertura nacional y mundial.

En nuestras páginas de opinión se ha dado cabida a diversas líneas de pensamiento ideológico, sin imposiciones ni censuras, a efecto de que tengan cabida múltiples interpretaciones políticas, económicas, filosóficas, a fin de no intentar adoptar visiones unilaterales y dogmáticas, que buscan restringir la heterodoxia favoreciendo la ortodoxia en el campo de las ideas. Con satisfacción, pero a la vez sabiendo que debemos buscar siempre avances y mejoras intelectuales y tecnológicas, podemos decir: ¡Misión cumplida!, mirando tanto hacia el pasado como al presente y futuro, abiertos y receptivos tanto a la autocrítica como a la crítica constructiva.