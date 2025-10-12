Bienvenidos delegados de la OIC

A partir de hoy y hasta el viernes 17 del presente mes, San Pedro Sula será la sede de un evento de primera importancia a escala global, que es la Asamblea 140 de la Organización Internacional del Café, OIC, que contará con la participación de 250 delegados, incluyendo funcionarios gubernamentales, representantes de organismos internacionales, productores, exportadores, tostadores, empresarios y académicos.

La agenda temática incluye el financiamiento inclusivo, producción, cambio climático, comercialización, cumplimiento de las normas establecidas por la Unión Europea relativas a la deforestación de bosques para dedicarlos al cultivo del grano, lo que requiere ser modificado para no alterar el medio ambiente y acatar tales disposiciones emanadas de países compradores del Viejo Continente.

Por vez primera, Honduras fue seleccionada para acoger a representantes de 77 naciones involucradas en los distintos aspectos relativos al café, lo que constituye un reconocimiento a la creciente importancia de nuestro país en ese rubro económico. El cabildeo previo gestionado por nuestro embajador ante el Reino Unido ha resultado altamente positivo para que Honduras amplíe su cuota anual de producción, así como para obtener la sede de este cónclave para Honduras.

Nuestro país gradualmente ha ido reemplazando al banano por el café como principal exportación agrícola, diversificando los mercados compradores a efecto de no depender de uno solo.

La importancia social y económica del café ha sido y sigue siendo de primera importancia habida cuenta que su cultivo no está concentrado en pocas familias, todo lo contrario, son miles de compatriotas, ubicados en distintos departamentos de la geografía patria, los que perciben ingresos anuales generados por esta actividad, especialmente en su cultivo, que debe estar permanentemente protegido de las distintas plagas que afectan la producción.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Algunos caficultores han obtenido premios internacionales por especializarse en café de muy alta calidad, cuyo precio en los mercados internacionales alcanza sumas elevadas, en tanto, otros han diversificado su quehacer al crear cafeterías generadoras de puestos de trabajo adicionales, además de mayores ingresos para sus propietarios. Diversas organizaciones brindan asistencia financiera y técnica a los caficultores, si bien han surgido cuestionamiento por determinados sectores productores respecto a la eficacia de tales programas de extensión; por ejemplo, en la apertura y mantenimiento de caminos de acceso, al igual que el insuficiente rendimiento de cuentas respecto a sus aportaciones anuales. Deseamos que al llegar a su conclusión, la asamblea número 140, se hayan adoptado resoluciones y acuerdos de significativo beneficio para Honduras. Sean bienvenidos y disfruten de la hospitalidad cordial del pueblo sampedrano.