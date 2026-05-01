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“Wie Man Freunde Gewinnt”

El testimonio de vida de un profesional que atribuye su transformación personal y éxito laboral a la lectura del clásico libro “Cómo ganar amigos e influir sobre las personas” de Dale Carnegie

Mi nieta Mercy Núñez Santamaría, que vive en Berlín, Alemania, acaba de regalarme un libro llamado “Wie Man Freunde Gewinnt”. Ese libro cambió mi vida e hizo mis últimos cincuenta y cinco años más felices y productivos de lo que soñé posible. Lo gravé completo, palabra por palabra en los Estudios Musart de la Ciudad de México. Y lo he repartido literalmente a miles de participantes. La versión grabada ahora ha “sido bajada” por cientos de personas. Y las librerías lo han venido vendiendo alrededor del mundo en 36 idiomas.

Claro, para mí en español: “Cómo ganar amigos”. Recuerdo, como si hubiera ocurrido apenas ayer, cuando lo compré. Fue en una librería en Jirón Camaná, en Lima, Perú. Trabajaba por aquel entonces para General Foods y vivía en esa misma calle. Recuerdo que lo comencé a leer esa misma noche y me causó un gran impacto. Decidí aplicar los principios y los resultados me entusiasmaron. No sospechaba entonces lo mucho que influiría en mi vida futura.

Tomé la decisión de casarme con Luisa Margarita, mi novia hondureña, y radicarnos en México. Trabajé en ventas para Rinbros S.A. La empresa me envió, con toda mi familia, a El Salvador, donde se habían asociado con una fábrica local.

Fueron tres años felices. En La Prensa Gráfica leí el anuncio del “Curso Dale Carnegie”. Me inscribí de inmediato y me impresionaron los resultados en todos, incluyéndome. Pasé de gerente de ventas a la presidencia de la junta directiva, el curso estaba dándome resultado. Comprendí que la sabiduría no es lo que sabes, sino lo que aplicas de lo que sabes.

Pero terminé renunciando a Rinbros y me uní a la Organización Dale Carnegie. Me hice Trainer Carnegie y abrí con un equipo los cursos en México, donde no se daban. Dicté 23 grupos en mi ciudad natal. Me pidieron venir por dos años a Honduras, la tierra de mi esposa. Me encantó y ayudé a formar “trainers”, así abrí Nicaragua y Costa Rica. Ayudé a formar nuevos “trainers” en Barcelona, Argentina, Puerto Rico, México y Venezuela.

LO NEGATIVO: No tengo nada malo por comentar hoy.

LO POSITIVO: Haber comprado “Cómo ganar amigos” aquella tarde en Lima, Perú.

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