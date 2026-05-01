Mi nieta Mercy Núñez Santamaría, que vive en Berlín, Alemania, acaba de regalarme un libro llamado “Wie Man Freunde Gewinnt”. Ese libro cambió mi vida e hizo mis últimos cincuenta y cinco años más felices y productivos de lo que soñé posible. Lo gravé completo, palabra por palabra en los Estudios Musart de la Ciudad de México. Y lo he repartido literalmente a miles de participantes. La versión grabada ahora ha “sido bajada” por cientos de personas. Y las librerías lo han venido vendiendo alrededor del mundo en 36 idiomas.

Claro, para mí en español: “Cómo ganar amigos”. Recuerdo, como si hubiera ocurrido apenas ayer, cuando lo compré. Fue en una librería en Jirón Camaná, en Lima, Perú. Trabajaba por aquel entonces para General Foods y vivía en esa misma calle. Recuerdo que lo comencé a leer esa misma noche y me causó un gran impacto. Decidí aplicar los principios y los resultados me entusiasmaron. No sospechaba entonces lo mucho que influiría en mi vida futura.

Tomé la decisión de casarme con Luisa Margarita, mi novia hondureña, y radicarnos en México. Trabajé en ventas para Rinbros S.A. La empresa me envió, con toda mi familia, a El Salvador, donde se habían asociado con una fábrica local.

Fueron tres años felices. En La Prensa Gráfica leí el anuncio del “Curso Dale Carnegie”. Me inscribí de inmediato y me impresionaron los resultados en todos, incluyéndome. Pasé de gerente de ventas a la presidencia de la junta directiva, el curso estaba dándome resultado. Comprendí que la sabiduría no es lo que sabes, sino lo que aplicas de lo que sabes.

Pero terminé renunciando a Rinbros y me uní a la Organización Dale Carnegie. Me hice Trainer Carnegie y abrí con un equipo los cursos en México, donde no se daban. Dicté 23 grupos en mi ciudad natal. Me pidieron venir por dos años a Honduras, la tierra de mi esposa. Me encantó y ayudé a formar “trainers”, así abrí Nicaragua y Costa Rica. Ayudé a formar nuevos “trainers” en Barcelona, Argentina, Puerto Rico, México y Venezuela.

LO NEGATIVO: No tengo nada malo por comentar hoy.

LO POSITIVO: Haber comprado “Cómo ganar amigos” aquella tarde en Lima, Perú.