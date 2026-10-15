El 1 de octubre de 2026, a las 11:10 am, hora local, despegó la misión Crew-13 en un Falcon 9 desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, con la nave Crew Dragon “Grace”, en su segundo vuelo.

La nave se acopló a un puerto del módulo Harmony de la Estación Espacial Internacional (EEI) ocho horas después del despegue, en el lanzamiento y acoplamiento más rápidos de una nave espacial estadounidense en la historia de la EEI.

Unos ocho minutos después del despegue, la primera etapa del Falcon 9 aterrizó en vertical en una plataforma de SpaceX en Cabo Cañaveral, una maniobra con la que la empresa recupera esa parte del cohete para volver a utilizarla.

La Crew-13 estuvo comandada por la estadounidense Jessica Watkins, con su compatriota Luke Delaney como piloto. La completaron, como especialistas de misión, el canadiense Joshua Kutryk y el ruso Serguéi Teteriátnikov.

Watkins, que en 2022 pasó 170 días en el espacio, se convirtió en la primera astronauta de la NASA en despegar dos veces a bordo de una nave Dragon, mientras que sus tres compañeros viajan por primera vez al espacio.

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La misión de Kutryk es, además, la primera de un astronauta canadiense dentro del programa de tripulaciones comerciales de la Nasa, según la Agencia Espacial Canadiense.

La tripulación permanecerá en la estación hasta 2027. Estudiará tejidos derivados de células madre humanas para tratar enfermedades del corazón y el párkinson, el cultivo de alimentos para vuelos largos y las alteraciones del flujo sanguíneo en el espacio.

El 8 de octubre de 2026, la misión Crew-12 regresó a la Tierra después de casi ocho meses en la EEI y amerizó sin contratiempos en California. A los cuatro astronautas de la Crew-12 los sustituyen los miembros de la Crew-13.

En Honduras, se espera la sustitución de ministros.