La misión Artemis II de la Nasa enviará una tripulación de astronautas a orbitar la Luna, incluirá varias piezas de la histórica de innovación y exploración aeroespacial de los Estados Unidos.

Son alrededor de 10 libras de recuerdos que volarán junto a la tripulación dentro de la nave espacial Orion, que será lanzada por el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS).

“Es una misión que une partes de nuestros primeros logros en la aviación, de momentos definitorios de los vuelos espaciales humanos y de símbolos de hacia dónde nos dirigimos desde aquí”, declaró el jefe de la Nasa, Jared Isaacman.

“Durante el aniversario 250 de Estados Unidos, la nave Orion llevará a los astronautas a orbitar en torno a la Luna, pero también impulsará nuestra historia hacia adelante, al próximo capítulo que se escribe más allá de la Tierra”, agregó.

La más antigua de las piezas aeroespaciales es de 1903, pertenece al primer vuelo motorizado de los hermanos Wright. El kit de vuelo de la Artemis II contendrá un trozo de tela del Wright Flyer.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El Museo Nacional Smithsonian del Aire y el Espacio le prestó el trozo de tela a la Nasa para la misión Artemis II. La tela también voló a bordo del Transbordador Espacial Discovery en la misión STS-51 D de 1985.

Además Artemis II llevará una pequeña bandera de Estados Unidos que viajó en la primera misión del transbordador (STS-1) y la última (STS-135), y en la nave del primer vuelo tripulado del Crew Dragon de SpaceX para la Nasa.

A bordo de la Artemis II, la bandera que iba a viajar con la misión Apolo 18 antes de que la cancelaran en 1970, también podrá viajar al espacio.

En el Congreso Nacional de Honduras se instalaron dos banderas, una que cambió nuevamente de color, y otra que no es símbolo patrio.