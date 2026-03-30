La alineación de Honduras vs Perú: así sería el primer 11 de Francisco Molina

La Selección de Honduras se mide este martes 31 de marzo ante Perú en partido amistoso en Leganés, comunidad de Madrid, y el técnico José Francisco Molina ya tendría listo su primer 11 titular.
'Paco' Molina tiene un plantel con el que ha estado trabajando a lo largo de una semana y de ahí sacará su primer 11 titular como entrenador de Honduras.
José Francisco Molina poniendo su impronta en la Selección de Honduras para su debut contra Perú.
La Selección de Honduras solamente jugará ante Perú en esta fecha FIFA de marzo. Se espera confirmar amistosos para junio.
Edrick Menjívar - En la portería no habrá variación, el guardameta del Olimpia continuará siendo el guardián en la Selección de Honduras.
Joseph Rosales - El jugador del Austin FC de la MLS es el dueño del lateral izquierdo de la Selección de Honduras y estará de inicio ante Perú.
Julián Martínez - El jugador del Alverca FC de Portugal a pesar de no ser titular en su club, en la selección se perfile como uno de lo estelares para la zona central de la defensa.
Giancarlo Sacaza - El defensa central del Motagua podría tener su debut como titular en la Selección de Honduras frente a Perú.
Kevin Güity - El futbolista del Olimpia gana enteros para ocupar el puesto de lateral derecho ante Perú por encima de Cristopher Meléndez.
Kervin Arriaga - El centrocampista del Levante saldrá como estelar, no habría cambio en la medular del campo ya que Francisco Molina juega con un 4-2-3-1.
Deiby Flores - El volante es una mancuerna junto a Kervin Arriaga que se conocen a perfección porque vienen jugando juntos y Molina le daría la oportunidad al mediocampista que está sin equipo actualmente.
Luis Palma - En la línea de tres arriba de los pivotes, el hombre del Lech Poznan hará las labores de ataque como extremo.
Dereck Moncada - El extremo es el legionario en mejor forma a pesar de sus 18 años y por ende se perfila como titular con Honduras.
Edwin Rodríguez - El volante será el motor de Honduras contra Perú tal y como jugó varios partidos en la era Reinaldo Rueda.
Jorge Benguché - El delantero del Olimpia aparecería como único hombre en punta para el debut de Francisco Molina con Honduras ante Perú.