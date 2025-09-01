¿Se ha reducido la pobreza?

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Honduras indican que entre 2021 y 2024 la pobreza general se redujo en 10.7 puntos porcentuales, mientras que la pobreza extrema se contrajo en 13.6 puntos porcentuales.

¿Cómo explicar tan significativa disminución de la pobreza relativa? Buena parte de la reducción de la pobreza en Honduras está asociada a dos comportamientos estadísticos conocidos: el primero como “efecto rebote” o “efecto estiramiento”, y el segundo como “efecto antirrebote” o “efecto encogimiento”, ya que se asimilan a lo que pasa al estirar una tira de hule al máximo para luego dejar que la misma regrese a su posición natural.

De esa manera, entre 2019 y 2021, la pobreza general se elevó en 14.3 puntos porcentuales por el “efecto rebote”, como resultado de la aguda pandemia del covid-19 experimentada en 2020. A la vez, en el mismo período la pobreza extrema se incrementó en 17.0 puntos porcentuales por similar razón.

La ley de la gravedad postula que todo lo que sube tiende a bajar, por lo cual no debe extrañar que entre 2021 y 2024 la pobreza general y la extrema se redujeran en los valores inicialmente indicados: 10.7 y 13.6 puntos porcentuales respectivamente.

En síntesis, el Gobierno no fue el responsable de que la pobreza se elevara entre el 2019 y el 2021, pero tampoco es el autor de que la misma bajara entre el 2021 y el 2024, aunque los voceros oficiales opinan acaloradamente lo contrario.

Partiendo de las cifras absolutas se puede estimar que entre el 2021 y el 2024 la pobreza general se incrementó en 83,662 personas, en tanto que la pobreza extrema se redujo en -530,255 personas, cifra que representa aproximadamente la mitad del monto que los voceros del Gobierno alegan haber logrado disminuir la pobreza, la cual según ellos representó una contracción de un millón de hondureños.

Las cifras de pobreza no son muy coherentes con los datos relativos a las personas ocupadas y asalariadas que al mes ganan menos de un salario mínimo en Honduras, ya que según el INE los ocupados aumentaron entre 2021 y el 2024 de un 57.6% al 65.6% (crecieron 8.0 puntos porcentuales), mientras que los asalariados muestran un descenso al pasar de 79.4% al 75.4% (menor en 4.0 puntos porcentuales) en el mismo período.

Para finalizar conviene establecer que el INE durante 2021 publicó las cifras de pobreza tanto para los hogares como para el número de personas pobres; sin embargo, a partir de tal año únicamente reporta los datos de pobreza correspondiente a los hogares, posiblemente porque sus valores son inferiores a los de la pobreza de las personas, en 4.1 y 4.4 puntos porcentuales para la pobreza general y la extrema respectivamente.