Ivor Downie es un publicista canadiense con tremenda imaginación para los negocios. Así que poniéndola en práctica dio con una idea muy redituable: ¡Vender estrellas! Fundó una agencia a la que llamó Star Registry, es decir, Registro de Estrellas. Y desde Toronto, Canadá, por solo 50 dólares le extiende un título que lo acredita como propietario de una estrella. Claro que nadie toma posesión real de su compra. Pero la gente cree simpático exhibir en la pared de su sala, nítidamente enmarcado, el certificado que dice: “Esta estrella llevará su selecto nombre a perpetuidad y estará registrada como tal en nuestros archivos”.

También estará usted de acuerdo conmigo en que, aparte de ser un lujo un tanto estrafalario, y quizá un detalle de pintoresco humor, no deja de ser un sueño sin muchas posibilidades. Esto no es trágico. No creo que nadie compre “su estrella” en serio. Pero si usted es observador, podrá encontrar gente que sueña con algo que no intenta realizar jamás.

¿Por qué no entonces revisar esos sueños? ¿Qué hay de todo aquello que deseamos intensa y a veces, secretamente? Quizá realizar un viaje, sembrar un árbol, estudiar algo, iniciar un negocio, adquirir alguna habilidad especial, hacer nuevas amistades, escribir un libro, disfrutar de nuestra familia, etc. ¿Alguna de estas cosas valen realmente la pena para nosotros? En caso de que así sea, ¿qué hacer para realizarlas? Después de contestarse estas preguntas le sugiero que se enfrente a otra más: ¿Cuándo empezaré?

Y al contestar esta última, quizá debería tener en mente aquel “mandamiento” para alcanzar el éxito que Zaqueo escribió, según Og Mandino, en las blanqueadas murallas de la ciudad de Jericó: “Nunca debes olvidar que siempre es más tarde de lo que piensas”. Y recordar también a John M. Hay: “En este mundo las cosas no ocurren, se provocan”. Y usted y yo haremos bien en ocupar nuestras vidas como realizadores, en lugar de como simples soñadores.

LO NEGATIVO: Conformarnos con sueños irrealizables, algo así como “poseer una estrella”.

LO POSITIVO: Actuar para tomar posesión de nuestros anhelos, materializándolos. Ser la clase de persona que provoca que las cosas sucedan.