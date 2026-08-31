Priorizar recursos donde generan mayor impacto

Una vez identificados los territorios con mayores niveles de violencia, surge una pregunta fundamental: ¿cómo distribuir los recursos de seguridad para obtener los mejores resultados posibles? La estadística no solo permite detectar dónde se concentra el problema, sino también orientar de manera más eficiente la inversión pública destinada a enfrentarlo.Desde una perspectiva económica, la inversión en recursos policiales sigue una lógica de rendimientos marginales decrecientes.

El primer recurso adicional desplegado en una zona crítica suele generar un impacto relativamente alto en reducción del delito; el segundo tendrá un efecto positivo, pero menor; y así sucesivamente, hasta alcanzar un punto en el cual la asignación adicional produce mejoras marginales cada vez menos significativas.

En términos de la curva de eficiencia, mientras más a la izquierda se ubique un territorio -es decir, cuanto mayor sea su tasa de homicidios- mayor será el impacto potencial de una inversión adicional en recursos de seguridad. Por el contrario, en territorios ubicados a la derecha de la curva -con tasas más bajas- el efecto marginal de nuevos recursos tiende a ser menor.

Por ello, desde una lógica estrictamente estadística y de eficiencia en el uso de recursos públicos, resulta razonable priorizar proporcionalmente el despliegue policial en los municipios con mayores tasas de homicidios. Este enfoque permite maximizar el impacto de cada unidad adicional de inversión en seguridad ciudadana.