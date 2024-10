Imagine esto: usted se encuentra de paseo en una soleada pero agradable tarde californiana cuando de repente se topa con una muchedumbre que está celebrando quién sabe qué cosa en plena calle, con un tráfico de autos casi nulo, se puede escuchar cómo la música se entremezcla con el parloteo y la algarabía de la gente. De repente llega una patrulla a mover a todo mundo hacia las aceras, y ahí está, ante los ojos atónitos de todos, un automóvil Tesla sin conductor que se ha detenido al detectar la multitud; pero que ha seguido su camino al “enterarse” que tenía la vía libre. Al anochecer de ese mismo día cuando apenas se ha repuesto de aquella sorpresa y mientras está detenido en un semáforo, su atención se dirige hacia el retrovisor por la extravagante iluminación del auto que está por detenerse a su lado. Esta fiesta de luces no es solo externa, sino también por dentro, y por lo tanto puede notarse claramente que se trata de otro automóvil sin conductor, con un pasajero en la parte de atrás, pero un inexistente piloto, al menos no uno humano.

Uno pensaría que se encuentra dentro de una película de ciencia ficción como “El quinto elemento”, pero no, esto es real. Luego tenemos la presentación de Optimus, el famoso robot con forma humana, obra también de Tesla. Su creador, el todopoderoso Elon Musk, ha dejado boquiabiertos a sus detractores con esta última actualización. Al ver a esta creación de tecnología de última generación servir bebidas a los invitados de Musk mientras interactúa con ellos, no se puede evitar recordar al imprudente “bar tender” de “Passengers”, el filme futurista protagonizado por Jennifer Lawrence. Al observarlo caminar entre los empleados de Tesla como si nada, luego leer que está programado para hacer cualquier tarea doméstica, incluyendo cuidar niños, que está capacitado para entablar una conversación con cualquier tópico de por medio, que la fabricación de cientos y cientos de Optimus está en camino y que su precio inicial será menor al de un automóvil, uno sigue sintiéndose dentro en una producción cinematográfica como “I robot”, por ejemplo. Pero resulta que todo esto sigue siendo tan real como que usted está leyendo esto en este mismo momento.

Las implicaciones de lo que le espera al mundo al tener un robot en casa acompañando o tal vez entrenando a las mamás en clases de yoga, cuidando a la abuela, ayudando al adolescente a hacer las tareas o “entreteniendo” al solitario, como lo vimos en “Her”, protagonizada por Joaquín Phoenix. Cuando verlos caminar entre en el centro comercial sea de lo más normal, cuando todo eso, y quién sabe qué tanto más, se haya convertido en algo habitual, tal vez el planeta no tenga necesidad de otra era glacial para reinventarse y “deshacerse” de la sobrepoblación. Si ya de por sí ni jóvenes ni adultos están muy interesados en socializar por lo acompañados que se sienten con un aparato de teléfono celular, podemos imaginar cómo cambiarán las cosas cuando la gente que ya no quiere lidiar con la gente realmente ya no tenga necesidad de hacerlo. Reconocidos autores han pronosticado cambios drásticos para la humanidad en todos los sentidos para 2050. Ya no estamos tan seguros de que haya que esperar tanto.