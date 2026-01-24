¿Nuestras células pueden leer?

¿Cómo es posible que nuestras células “lean” nuestros pensamientos? Elizabeth Blackburn obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 2009 por demostrar, junto a Elissa Epel, que lo que pensamos y sentimos literalmente es leído por nuestras células.

Esto provoca que la biología de nuestro cuerpo se modifique rápidamente, para bien o para mal. Explicaron que los telómeros, estructuras ubicadas en los extremos de los cromosomas, se acortan más rápido cuando vivimos bajo estrés crónico o pensamientos negativos. Esto acelera el envejecimiento y aumenta el riesgo de enfermedades. Por ello, llegaron a la conclusión de que, literalmente, “las células leen nuestros pensamientos”.

Otro científico, el doctor Ueli Rutishauser, del Sinai Medical Center, lideró un estudio que registró la actividad eléctrica de más de 3,000 neuronas en 17 voluntarios. El trabajo mostró cómo las células cerebrales representan y codifican el pensamiento, ofreciendo la visión más clara hasta ahora de cómo el cerebro transforma experiencias en conocimiento y cómo estos procesos afectan a todo nuestro cuerpo.

Se nos asegura que la medicina del futuro utilizará la mente como una herramienta terapéutica efectiva. Si cultivamos pensamientos positivos, reducimos el estrés y practicamos la gratitud, nuestras células pueden mantenerse más sanas y jóvenes. ¿Significa esto que cuidar nuestra mente es cuidar nuestro cuerpo? La respuesta es clara: cada pensamiento positivo es un regalo para nuestra biología.

¿Y qué se nos dice sobre los pensamientos tóxicos? Usualmente producen estrés y ansiedad. Literalmente desgastan las células, debilitan el sistema inmunológico y aceleran el envejecimiento. Tarde o temprano, esta carga termina pasando factura.

Nuestros pensamientos son semillas que germinan en nuestro cuerpo. Si sembramos calma, gratitud y esperanza, nuestras células tendrán más salud y energía. Pero si permitimos que el miedo y la negatividad dominen, esas semillas acabarán afectando nuestra salud y nuestra calidad de vida.