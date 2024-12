Navidad, Navidad

Llegó la Navidad, y con ella cantidad de preparativos, publicaciones en redes sociales, tráfico terrorífico, filas interminables y emociones encontradas.

Desde hace ya varios años hemos notado una baja bastante significativa en la atención que la gente presta a los días festivos.

El Día del Amor y la Amistad es uno de los menos atendidos últimamente, por ejemplo. Para comenzar, al no ser oficialmente un día feriado ni nada por el estilo, la gente tiene que trabajar, cada vez menos tiendas se molestan con la decoración para esos días, mucho menos en ofrecer descuentos etc.

Si diéramos un paseo por la ciudad la tarde de San Valentín sin saber que lo es, no habría nada que nos lo recordara. Ni flores, ni corazones ni parejas enamoradas.

Los restaurantes ya no se saturan de reservaciones para la noche (el hecho de que “caiga” precisamente un día antes de la quincena, tampoco ayuda mucho, la verdad). En otras palabras, el 14 de febrero pasa sin pena ni gloria y si no lo cree así, basta con que preste atención, de todas maneras, está ahí, a la vuelta de esquina.

El Día de la Mujer no es tan diferente, si no fuera por un montón de mensajes virtuales (la mayoría de ellos con el encabezado de “reenviado muchas veces”. Luego, el comienzo de la primavera y el Día del Padre que son recordados mayormente por las escuelas primarias más que todo, porque siguen siendo fechas en las que todo el mundo trabaja y la vida sigue normal. Nótese la diferencia con el Día de la Madre que, aun no siendo feriado como tal, le da un giro a la cotidianidad, no hay manera de no saber en qué domingo estamos ese domingo en particular.

La Semana Santa, Año Nuevo, el Día del Trabajo y el Día de la Independencia tienen que sentirse diferentes porque no hay escuela ni labores. Además de los desfiles de éste último.

Pero si la palabra festivo viene de “fiesta” y significa “celebrar” lo que a su vez quiere decir realizar un acto solemne por algo o alguien que se lo merece, entonces el día de la Tierra, el del Maestro, de las Américas y el del Libro, no son muy festivos que digamos, al menos no en nuestro entorno, al menos no por todos. Si tampoco está muy seguro de esto, pruebe a recordar las fechas asignadas a cada uno de estos eventos. ¿Ya vio?

Pero la Navidad, la Navidad es muy diferente. No importa en qué parte del globo terráqueo nos encontremos, sabremos que estamos viviendo en un día diferente, uno muy especial. Y no solo lo sabemos, lo sentimos. Así usted sea el Grinch más grande que haya existido, no puede escapar a ese espíritu que envuelve estos días y bueno, tal vez sea lo mejor no tratar de escapar y en vez de eso disfrutar la oportunidad de vivirlo un año más, abrazar a las personas amadas que todavía se hallan por acá y recordar con una sonrisa, a las que ya no están... ¡Felices fiestas!