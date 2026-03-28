Mipymes: el corazón que no estamos fortaleciendo

La economía hondureña descansa sobre una verdad que no vemos: el país produce desde lo pequeño, pero no ha logrado fortalecer lo pequeño para que produzca a lo grande.

Las mipymes generan entre el 50% y el 60% del Producto Interno Bruto. No son un actor complementario, son la base real del sistema económico. Sin embargo, operan con limitado acceso al crédito y escasa capacidad de crecimiento.

Honduras produce, sí, pero lo hace desde la fragilidad y es porque el sistema no está organizado. Por ejemplo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) tiene un rol determinante. Representa a más de 80 organizaciones y ha incidido en temas clave para la economía nacional. Pero si la base productiva está en las mipymes, es momento de replantear la agenda. No como complemento, sino como prioridad estructural.

Esta no es una idea nueva. En 2003, en el marco de una consultoría, se me dio la oportunidad de crear la unidad de pequeña y mediana empresa dentro del Cohep, la cual coordiné, impulsando ruedas de negocios y otras iniciativas. Es decir, el camino existe; lo que falta es retomarlo con decisión.

El Banco Central de Honduras, por su parte, cumple una función esencial que se debe reconocer. Su manejo de la inflación, la liquidez y las tasas de interés incide directamente en la capacidad de sobrevivencia de las mipymes. Sin estabilidad, no hay posibilidad de crecimiento. Su contribución es clara: sostener el entorno donde la economía puede operar.

En el nivel financiero, el evento de microcrédito realizado en San Pedro Sula por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés evidencia que el sistema comienza a moverse. A esto se suma el rol de la entidad Confianza, que actúa como mecanismo de mitigación de riesgo para facilitar crédito.

El anuncio del presidente de la República, Nasry Asfura, junto al Banco Europeo de Inversiones y la Unión Europea, por 53 millones de euros destinados a financiamiento sostenible para mipymes, representa una señal acertada que podría generar más de 75,000 nuevos empleos y reconoce dónde está el verdadero motor económico del país.

Ahora, el desafío debe ser claro: articular de manera efectiva a todos los actores, sector empresarial, sistema financiero, política económica y cooperación internacional, en una misma dirección estratégica, orientada a fortalecer estructuralmente a las mipymes y convertirlas, no solo en soporte, sino en motor real de desarrollo económico.