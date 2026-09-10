Se han realizado tres lanzamientos icónicos en menos de tres meses. El 12 de junio de 2026, la agencia espacial japonesa (JAXA) lanzó el octavo cohete H3, desde el Centro Espacial de Tanegashima. La primera misión del H3 en la configuración H3-30 se convierte en el único lanzador en servicio que utiliza únicamente motores de hidrógeno y oxígeno líquidos en todas sus etapas.

El cohete H3 está destinado a ser el vehículo insignia de carga pesada de JAXA, y es clave para las aspiraciones de Japón de potenciar su competitividad en el sector aeroespacial.

El 17 de julio de 2026, India lanzó con éxito su primer cohete orbital desarrollado por el sector privado. La empresa Skyroot Aerospace realizó el vuelo de prueba del vehículo de lanzamiento Vikram-1.

El cohete utiliza tres etapas de combustible sólido y un módulo de ajuste orbital de combustible líquido impulsado por un motor impreso en 3D, tecnologías que se prueban por primera vez en India.

India se situó en el tercer lugar de los países con capacidad de lanzamiento orbital por compañías “privadas”, después de los Estados Unidos y China.En 2022, Skyroot Aerospace lanzó a nivel suborbital el primer cohete de una empresa privada india.

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El 5 de septiembre de 2026, la empresa alemana Isar Aerospace lanzó su cohete Spectrum desde el Centro Espacial de Andøya, en el norte de Noruega. Es la primera compañía privada que pone una carga útil en órbita desde Europa continental.

El lanzamiento es importante para los planes europeos de ampliar su autonomía en el acceso al espacio y reducir la dependencia de infraestructuras y compañías extrarregionales.

Países y empresas están en la carrera por el mercado espacial. Los precios fuera de este mundo de la canasta básica hacen que Honduras tenga su propio mercado espacial.