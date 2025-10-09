Mente Sana con La Prensa

Sin duda alguna, mantener una mente sana es fundamental para gozar de una calidad de vida óptima, con miras a disfrutarla y también pensar en vivir más tiempo.

Lo cierto es que, la salud mental afecta directamente cómo pensamos, sentimos y actuamos ante las diversas situaciones de la vida diaria. Una mente equilibrada nos permite manejar el estrés, relacionarnos con los demás y tomar decisiones acertadas o actuar de manera sabia y cuerda incluso en los momentos más apremiantes que tengamos. En esencia, es un pilar esencial para el bienestar general y para alcanzar nuestros objetivos personales y profesionales.

La conexión entre la salud mental y física es innegable, e impacta significativamente en la salud física también. Y es que, una buena salud mental ayuda a combatir enfermedades físicas y acelera los procesos de recuperación. Los trastornos provocados por el estrés y la ansiedad, por ejemplo, pueden debilitar el sistema inmunológico, aumentando la vulnerabilidad a diversas enfermedades. Por lo tanto, cuidar de nuestra mente es también cuidar de nuestro cuerpo, favoreciendo un estado de salud integral.

El cuidado de la salud mental es esencial para el bienestar general, y adoptar estrategias efectivas puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida. Una de las formas más eficaces de cultivar una mente sana es practicar la meditación devocional diaria, leyendo y reflexionando sobre el ser interior de la persona misma. Este hábito ayuda a reducir el estrés, mejorar el enfoque y promover un estado de calma interior.

Es decir, que la meditación devocional diaria puede integrarse con la espiritualidad, entendida como la búsqueda de significado y conexión, esta puede ofrecer recursos poderosos para manejar el estrés, la ansiedad y otras dificultades emocionales que impiden tener una mente sana.

La psicóloga Esther Tomas Ruiz en un articulo presentado en la revista Psicología y Mente, menciona que “la espiritualidad también está vinculada a una mejora del bienestar emocional. Cuando las personas se sienten conectadas con algo más grande que ellas mismas, ya sea a través de la naturaleza, el arte o su sistema de creencias”, es decir, que las personas experimentan una sensación de pertenencia y propósito, que les ayuda a manejar mejor las dificultades de la vida.

En la encrucijada que vivimos, los que tienen hijos estarán de acuerdo, los adolescentes navegan por un complejo laberinto de cambios emocionales, sociales y físicos. Encontrar fuentes para la salud mental floreciente y mantener la mente sana, es un faro indispensable en medio de esta vorágine, y poder guiarlos hacia el bienestar, y la plenitud física y espiritual.

Recientemente, el Diario La Prensa, el diario de mayor circulación en Honduras, ha lanzado la segunda edición de “Mente Sana”, un programa novedoso y educativo, con el propósito de promover la salud mental y el bienestar emocional de los niños, jóvenes y adultos en la sociedad hondureña. Donde, temas como el ciberacoso, el luto, la perdida y la adicción a las pantallas serán abordador mediante fascículos publicados por La Prensa, para ser compartido especialmente con docentes y estudiantes en todo el país, especialmente en las zonas de mayor vulnerabilidad social.

El colega y amigo, licenciado Nelson García ha liderado esta iniciativa que seguramente contribuirá a luchar contra los grandes desafíos de la actualidad. En ese sentido, me explicaba que el objetivo primario con los fascículos es que los docentes dispongan de recursos didácticos adecuados para abordar estas temáticas en el aula de manera efectiva, humana y sensible.

Realmente es importante lo que están haciendo, siendo parte de la solución y no quedarse viendo el problema que tenemos, gran iniciativa, los felicito y les agradezco en nombre de todos los padres de familia.

En las sagradas escrituras La Biblia, en Proverbios 22:6 nos indica: “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”.

Que gran consejo revelado y confirmado, realmente que necesitamos aplicarlo en estos tiempos más que nunca, donde como padres podemos descuidar la instrucción a los hijos, perdiendo algo tan valioso como es el tiempo, solamente por no cultivar una mente sana, sabia e inteligente en ellos.

Mis mejores deseos a Mente Sana de Diario La Prensa.

Recuerda: “Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y síguela” – Salmos 34:14

Salud y éxitos en la vida.