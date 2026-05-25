Los desafíos de los cauces fluviales del Distrito Central

Los cauces fluviales de la ciudad no han recibido la atención que su importancia amerita.

En una ciudad vulnerable a inundaciones, con problemas crónicos de saneamiento, escasez de áreas verdes y falta de espacios de esparcimiento accesibles, el desperdicio de estas áreas resulta indefendible y exige acción de las autoridades y un debate público serio.

El Distrito Central cuenta con una red extensa de quebradas y ríos que atraviesan buena parte del tejido urbano. Estos cauces forman parte del sistema hidrológico natural, pero históricamente han sido tratados como espacios residuales: lugares para descargar aguas residuales, depositar desechos, rellenar, invadir o ignorar.

Esta ocupación y abandono ha convertido lo que podría ser un activo ambiental en una fuente constante de riesgo.

La consecuencia más visible es la vulnerabilidad ante inundaciones.

Al reducirse la capacidad natural de los cauces para conducir el agua de lluvia, cualquier evento intenso se convierte en amenaza para viviendas e infraestructura. Los desbordamientos, la erosión y el arrastre de sedimentos afectan recurrentemente a barrios enteros, generando pérdidas que se repiten año tras año.

A esto se suman los problemas de salubridad. Muchas quebradas funcionan como colectores abiertos de aguas negras, con descargas directas de viviendas, comercios e industrias.

Esta contaminación degrada el entorno, genera malos olores y favorece la proliferación de insectos. El impacto no se limita a las zonas colindantes, sino que se extiende aguas abajo, afectando otros cuerpos de agua y sistemas de captación.