Después de consultar a una gitana adivinadora, mientras caminaba de regreso a casa, Juan pensaba en la tontería que había cometido, ¿pagar diez dólares por oír tanta incoherencia? Menos mal que los había recuperado en un momento de decisión. Todavía se escuchaba a sí mismo diciendo: “Adiós adivinadora, si realmente adivinaras el futuro, sabrías que no tenía intención de darte mi dinero”. No existe algo capaz de ver el futuro, pensó, nunca existió, ni siquiera la electrónica será capaz de crear algo así. Pero Juan se equivocaba. Imagine usted un pequeño dispositivo, una especie de maravilla, de solamente unos mil cuatrocientos gramos de peso. Tiene treinta mil millones de pequeños componentes, todos ellos enlazados entre sí. Algunos de estos tienen hasta sesenta mil conexiones. Tiene tantas funciones que los expertos nos dicen que no se ha descubierto sino una pequeña parte de ellas. Por ejemplo, posee una memoria poderosa, capaz de guardar una cantidad impresionante de datos y además relacionarlos entre sí. Lo mejor de todo es que puede mostrarle su futuro. No exagero, puede realmente hacerlo. ¿Cómo? ¿Dónde puede conseguirse una maravilla de estas? Déjeme contestarle primero la última pregunta. ¡Asómbrese! Usted ya la tiene. Cuando nació, Dios lo equipó con ella y la colocó entre sus dos orejas. Se llama cerebro. Y puede mostrarle su futuro con una de sus más fascinantes funciones ¡la imaginación! Con ella usted puede “ver” lo que quiere llegar a ser o hacer, dentro de seis meses o seis años. Pero falta algo más, un segundo elemento. Permítame advertirle entonces sobre esta frase genial: “Dios nos concedió algo de su poder creador cuando nos dio: 1) la capacidad de imaginar, y 2) la capacidad de trabajar para hacer realidad lo que hemos imaginado”. ¿Cuál será su futuro? ¿Qué le parece si lo construye, usando estos dos sencillos pasos? ¡Imaginación y Trabajo!

LO NEGATIVO: Vivir a la deriva, consultar a quien no sabe, incapaces de tomar el control del futuro.

LO POSITIVO: Construir futuro, visualizando lo que deseamos lograr, y trabajar para convertirlo en realidad.