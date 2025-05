La grandeza de los pequeños

Lejos de ser un comunicado lastimero, el mensaje que envió el presidente del Partido Naranja de Honduras (Panah), Raúl Peña Moreno, a los militantes de este emergente instituto político luego de que fue descalificado para participar en las elecciones generales es un llamado a la reflexión sobre las arbitrariedades de los partidos grandulones para mantenerse en el poder. Parte del comunicado de Peña dice así: “Con gran pesar les informo que nuestra gestión como partido para inscribir planillas de candidatos a cargos de elección popular fue descalificada por el CNE la medianoche del lunes 19. Nos da pena haber convencido a muchos parientes, amigos y conocidos para que nos acompañaran en este proyecto que tanto nos ilusionó y al cual muchos aportaron talento, tiempo y hasta dinero. Sin embargo, ahora que conocemos la decisión del CNE les pedimos a todos, que colaboren con su voto a aquellos partidos que se acercan a nuestra filosofía y valores que hemos sostenido. Sería injusto detallar los tantos nombres de amigos, por el riesgo de omitir alguno, que me ayudaron y acompañaron hasta el final de esta causa, pero sí debo dejar constancia de la gran satisfacción y enorme agradecimiento que siento por aquellos que, desde el principio y hasta el final del proceso, me brindaron su apoyo, hemos estado juntos y dándonos ánimo mutuamente. No quiero hacer parecer esta experiencia como una derrota y menos como una frustración, más bien resalto el alto aprendizaje que la lección nos deja y que nos servirá, sin duda alguna, para futuras gestas a las que nos veamos desafiados. Me suscribo con el deseo de que todos nos involucremos en rescatar a la patria, contribuir a su paz interior y coadyuvar a su desarrollo y engrandecimiento”.

Si bien es cierto el partido no logró completar las nóminas de candidatos a cargos de elección popular, fue culpa del CNA, conformado por representantes del tripartidismo, que adelantó ilegalmente la fecha para la entrega de planillas a los partidos que no participaron en las primarias. Lo acordado fue que, una vez hecha la convocatoria a elecciones el 30 de mayo, los partidos emergentes deberían iniciar el proceso para la inscripción de sus planillas de candidatos a alcaldes, diputados y a la Presidencia. Por lo tanto, la decisión de exigir la entrega de las planillas diez días antes de lo establecido es completamente ilegal, arbitraria, alevosa y favorable a los partidos tiburones. Por ello, el ingeniero Peña aceptó el reto, sugerido por la militancia del partido, de continuar la lucha desde la trinchera legal, para reclamar el derecho que asiste a la novel institución política acudiendo, de ser posible, a instancias internacionales. Por ejemplo, la ONU, a través de sus mecanismos de derechos humanos, busca garantizar que los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales, en materia de derechos civiles y políticos, incluyendo el derecho a la asociación y la participación política.