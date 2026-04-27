Infraestructura aeroportuaria y competitividad nacional

El desarrollo aeroportuario del país en los próximos años requiere atención especial y planificación de largo plazo, ya que la competitividad nacional depende en gran medida de la capacidad logística para movilizar productos, insumos y personas de manera eficiente. En este contexto, la infraestructura aeroportuaria es clave para el crecimiento sostenido de las exportaciones, el turismo y la conectividad regional.

Durante las últimas décadas, la gestión de los aeropuertos nacionales ha enfrentado desafíos derivados de concesionamientos y privatizaciones que no lograron consolidar la confianza pública. Ante esta realidad se propone un nuevo esquema de desarrollo aeroportuario manejado directamente por el Estado, bajo un modelo técnico, transparente y con ejecución acotada a un periodo de cuatro años.

El Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula, con una proyección cercana a un millón de pasajeros anuales, representa el principal nodo aéreo del país.

Los ingresos estimados ascienden a USD 35 millones al año, considerando una tarifa promedio de USD 35 por pasajero.Bajo un esquema donde el 70% de los ingresos se destine a operación y mantenimiento y el 30% a un fondo de inversión, podrían generarse aproximadamente USD 10 millones anuales para expansión. Con esta base, se plantea una inversión inicial de USD 40 millones para ampliar entre 20,000 y 22,000 m² de infraestructura, a un costo promedio de USD 1,800 por metro cuadrado.La expansión permitiría aumentar la capacidad operativa entre 40% y 50%, incluyendo seis mangas de abordaje, una preparada para aeronaves de gran tamaño.