Se trata de una nueva moda, una nueva manera de trabajar homenajeada por todos, sobre todo por los que obtienen alguna utilidad con el hecho de que la gente se encuentre haciendo mil y una cosas a la vez desde sus computadoras, celulares o tabletas. Entre esos favorecidos se me ocurre que pueden estar los jefes en las grandes compañías donde trabaja todo el mundo, los dueños de marcas anunciadas a cada momento de manera interminable en los también interminables sitios web existentes hoy en día, entre otros. Pero creo que prefiero referirme ahora mismo a los que de ninguna manera están saliendo beneficiados con este asunto: Nuestro cerebro y, por ende, nosotros mismos, los que practicamos el Multitasking a diario.

Si ya de por sí, la pantalla es agotadora cuando nos exponemos a ella por mucho tiempo realizando una sola tarea; una asignación del colegio o la universidad, cotizaciones requeridas en nuestros trabajos, correos electrónicos, revisiones, lecturas etcétera, cómo no lo va a ser el doble, cuando decidimos abrir un montón de ventanitas en la pantalla y atender varias tareas a la vez, no solo es algo agotador sino también abrumador. Y si a esto le aunamos el hecho de que tenemos abierto el chat de WhatsApp ahí mismo, nos dedicamos a atender mensajes que no están en su mayoría relacionados con el trabajo o, mejor dicho, con los trabajos que estamos realizando, que también tenemos el celular al lado contestando llamadas o revisando las redes sociales. Y si encima de esto, también tenemos la televisión encendida delante nuestro, ¿no será esto demasiado? ¿por qué insistimos en hacernos esto a nosotros mismos? Tal vez porque ignoramos lo que nos estamos haciendo. A ver...

A nivel neuronal es importante saber que nuestro cerebro solo puede atender una cosa a la vez de modo eficiente, es la manera en que está diseñado y por lo tanto forzarlo a algo más, tendrá sus consecuencias, por ejemplo: La famosa materia gris tiene múltiples funciones importantes que involucran el razonamiento, la memoria y el aprendizaje. La multitarea, aseguran los expertos en el tema, disminuye el grosor de la materia gris, sobre todo en un área del cerebro llamado córtex del cíngulo anterior. Si esto está sucediendo entonces significaría que no estamos procesando la información que nos llega, de manera correcta y podríamos dejar de distinguir entre lo que es cierto, de lo que no lo es. Claro, es que nuestro juicio estaría siendo comprometido por nuestra conducta inadecuada. Otros comportamientos que podemos comenzar a observar podrían ser la apatía, el mutismo, también la impulsividad por la incapacidad de medir las consecuencias de nuestros actos. Además, como lo que mencionaba con anterioridad, cuando se trabaja en varias cosas a la vez, se disminuye en eficiencia. Estudios realizados al respecto demuestran que el 98 por ciento de las personas no puede realizar múltiples tareas exitosamente. Estudios en la universidad de Stanford más específicamente, revelan que cuando hacemos varias cosas a la vez nos cuesta más, filtrar información irrelevante, organizar nuestros pensamientos. entonces y tomando en cuenta todo esto, probablemente sea mejor encontrar otro camino cuando tratamos de ser productivos. Ya lo dice el viejo y conocido refrán: “El que mucho abarca, poco aprieta”.