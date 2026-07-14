No hay nada más destructivo que la alarma sonando a las cinco de la mañana para ir a un lugar donde ya no lo valoran. Sentirse completamente estancado, atrapado en una rutina y, peor aún, en una chamba que económicamente ya no da la talla para cubrir su nivel de vida ni sus compromisos actuales.

Ver que los precios suben, que las responsabilidades crecen, pero que su puesto y su salario siguen exactamente en el mismo lugar, drena el alma. Sin embargo, usted prefiere morderse la lengua, poner buena cara y aguantar. No es prudencia, es puro terror al cambio.

El primer grillete son las benditas prestaciones. Pensar en firmar una carta de renuncia y dejar ir los años que tiene acumulados se siente como un sacrificio inaceptable.

A eso súmele la realidad de sus compromisos: las cuotas de las tarjetas no perdonan, los gastos de la casa están fijos y el pánico a no encontrar un puesto mejor lo congela en esa silla.

Además, está el golpe al orgullo. Da miedo dejar de ser el empleado respetado, el que se sabe el negocio al derecho y al revés, para volver a ser “el nuevo” en un escritorio extraño, teniendo que ganarse el derecho de piso desde cero.

Pero hay que hablar claro: quedarse donde lo menosprecian solo por la comodidad de un salario seguro es una forma lenta de apagar su propia vida. Buscar un nuevo rumbo o empezar de cero no es un fracaso ni un retroceso; es tener el coraje de admitir que usted merece algo mejor.

Si ese trabajo ya no le da paz, el verdadero peligro no es arriesgarse a salir, sino quedarse estancado viendo cómo se le van los años en una oficina gris.

Pongamos las cosas en perspectiva. En nuestro país, miles de personas toman decisiones verdaderamente extremas todos los días; hondureños que lo venden todo y cruzan fronteras a pie, sin papeles y sin ninguna garantía, solo por una oportunidad.

Si hay gente con el valor de cambiar de país a ciegas para buscar un futuro mejor, buscar otra empresa en su propia ciudad no es el fin del mundo.

Pierda el miedo a cerrar el ciclo.

Al final, el pisto se recupera, las deudas se pagan y el estatus se vuelve a ganar, pero el tiempo y la dignidad que usted regala donde no lo valoran, esos no regresan nunca.