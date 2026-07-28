Este domingo el país volvió a convulsionar con el regreso de Juan Orlando Hernández. Pero no voy a hablar de leyes, de juicios ni de la política; ese debate no me compete a mí ni a este espacio.

De lo que sí quiero hablar, porque aplica de lleno a la vida, a los negocios y a la supervivencia personal, es del papel de su esposa, la señora Ana García, y de la lección magistral sobre la importancia de saber elegir a quién sienta usted al lado.

Durante todo este tiempo, mientras la marea mediática y la opinión pública se venían encima, ella no retrocedió ni un solo paso. Sin importar lo que dijera la gente, los murmullos de la calle o la presión social, se mantuvo firme, dio la cara y defendió su postura sin titubear.

En una era donde las relaciones son desechables y la gente se baja del barco a la primera marejada, ver una lealtad inquebrantable raya en lo extraordinario. Eso no se improvisa en la tormenta; se garantiza desde el día en que usted decide con quién va a construir su vida.

A veces nos enfocamos en el capital, las metas profesionales o los proyectos, olvidando que la decisión más estratégica de un hombre es su círculo íntimo.

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Una mala elección de pareja le liquida la paz, le sabotea los proyectos y lo deja solo en el peor momento. En cambio, una mujer con carácter, visión y lealtad verdadera no solo acompaña en las buenas: es el ancla cuando todo afuera se está derrumbando.

Es la que sostiene la estructura cuando las luces se apagan y los aplausos se terminan. Saber elegir compañera no es un detalle romántico ni una decisión secundaria; es la decisión estratégica más importante de su existencia.

En la prosperidad y el éxito, cualquiera hace bulto a su lado. Pero cuando el viento sopla en contra, ahí se nota la diferencia entre quien solo estaba para la foto y quien tiene la casta para resistir el temporal hasta el final.

Los negocios van y vienen, los escenarios cambian y el dinero se recupera. Lo que no se improvisa es la lealtad.

Mire a su alrededor, evalúe a su equipo y, sobre todo, pregúntese si la persona que tiene al lado tiene el temple para no soltarle la mano en la adversidad. Porque al final del día, la estrategia más inteligente siempre será saber elegir bien con quién ir a la guerra.