El imaginador de posibilidades

Para sus maestros, Jim Poppen era un alumno mediocre. Sin embargo, su padre, un rudo granjero de Michigan, estaba dispuesto a darle todas las oportunidades.

Expresó su deseo por la medicina y lo mandó a la universidad.

El resto de la familia no apostaba un centavo por él. Cuando regresó para sus primeras vacaciones, una noche el padre escuchó raros ruidos en la cocina. Silenciosamente fue allá y encendió la luz.

Vio a su hijo tirado en el suelo, envuelto en una maraña de sogas atadas a las patas de la mesa. ¡Mi hijo se ha vuelto loco!, pensó el padre. ¡No ha podido resistir la presión de los estudios!

Pero antes de que pudiera decir nada, Jim gritó: ¡Apaga la luz, papá! Estoy practicando cómo hacer nudos sin mirar.

En la escuela de medicina descubrí el mes pasado el cerebro humano ¡Seré neurocirujano!

El padre no contó a nadie lo sucedido.

De sobra sabía que solo serviría para mofas y burlas.

Aunque notó un extraño brillo en la mirada del muchacho.

Años después, una noticia electrizó al mundo: “Al candidato presidencial Robert Kennedy le dispararon un balazo en la cabeza.

Su condición es grave y en este momento está en el hospital de Los Ángeles. No hay mayores detalles”.

Pero para los granjeros de Michigan, los que creían imposible que Jim hiciera algo provechoso de su vida, el resto de la noticia los asombró.

“Ha trascendido que la familia Kennedy ha solicitado la presencia del mundialmente famoso neurocirujano de Boston, Massachussets, doctor James Poppen, que en estos momentos vuela hacia Los Ángeles”.

Robert H. Shuller nos dice al comentar el caso: “Solo Dios sabe qué adormilados talentos yacen ocultos en nuestro interior, esperando ser despertados. ¡Sea lo que fuere que hagamos, tratemos siempre de que sean nuestros futuros deseos y no nuestras pasadas derrotas las que fijen nuestras metas!”.

¿Qué le depara a usted el futuro? De algo puede estar seguro, sus pensamientos serán el “Factor X” que lo determinará.

LO NEGATIVO: Ser imaginadores de imposibilidades. Dejarnos detener por los errores del ayer.

LO POSITIVO: Ser imaginadores de posibilidades. ¡Dejarnos guiar por nuestros futuros deseos!