Derroche de cerebros en el estadio Morazán

Nunca se había visto tanto derroche de “cerebros” en un partido de fútbol en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, como en el realizado el pasado viernes 22 de agosto, cuando “la selección de tiktokeros” de Honduras le ganó 2 a 1 a la de El Salvador.

La mayoría de los jugadores hondureños y salvadoreños en el campo se han convertido en “personajes” de las redes sociales como influencer o tiktokeros, con cualquier cantidad de seguidores, nacionales e internacionales, con mensajes vulgares, soeces y faltos de principios morales, que se convierten en virales al momento de publicarlos.

Evitaremos mencionar nombres de esa pléyade de tiktokeros que no tienen talento deportivo, pero que sobresalen por ser “bocones” lo que les da la oportunidad de que puedan tener esa capacidad de tener tantos seguidores y de llenar estadios.

Un promedio de 20,000 admiradores que no dejaron espacios vacíos, pues se acabó la boletería, hasta los del mercado negro, y quizás miles de personas de todas las clases sociales, edades y género se llevaron la frustración de sus vidas al no haber podido entrar al estadio a ver a sus estrellas de las redes sociales. Los precios de los boletos oscilaron entre 50 y 100 lempiras, pero al final se vendían en las afueras del estadio hasta por 400 lempiras.

Entre los tiktokeros de la barra de la tercera edad sobresalen, la salvadoreña, con el seudónimo de “mama Nena”, con un vocabulario obsceno y el hondureño conocido, como el “Loco de la selva”, un charlatán experto en mezclar vulgaridad con morbo sexual.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El Partido Liberal participó con su candidato presidencial, Salvador Nasralla, que dejó otra frase de violencia: “si se salen del estadio, no salen de Honduras guanacos...”, y vale que, al candidato a la alcaldía sampedrana, Roberto Contreras lo dejaron de “banquero” en un país llamado Honduras.