Curioso y tenaz

Lo podemos ver en el billete de cien dólares, pero casi nunca podemos ver lo que hizo y lo que fue: un niño acompañado todo el tiempo por la curiosidad, a quien no le gustaban las matemáticas, prefería la lectura y la escritura, que tuvo catorce hermanitos para jugar, pero no una infancia placentera porque nadie entendía lo inquieto que era, pero además porque recibió muchos castigos de parte de su padre por ser zurdo (así eran las cosas en aquellos tiempos). Trabajando como aprendiz en la imprenta de su hermano mayor (quien no le pagaba, pero sí le maltrataba), comenzó a escribir sus primero poemas y artículos humorísticos mismos que él personalmente repartía entre sus vecinos en Massachusetts donde nació en 1706. Cansado del trato que recibía huyó con lo que tenía puesto a Filadelfia lugar del que se enamoró.

Entendiendo que su nueva comunidad tenía muchos problemas decidió ayudar y vaya que lo hizo: fundó la primera biblioteca pública, mejoró el correo postal, fundó la Universidad de Pennsylvania, el cuerpo de bomberos y el primer hospital general del país. Con menos de treinta años ya era dueño de su propia imprenta y periódico del cual era su editor, impresor y reportero. Él introdujo las primeras tiras cómicas, acertijos y mapas en un diario, así como también el primer almanaque del que se ha sabido, “el pobre Richard”, fue precisamente lo que lo convirtió en un hombre rico. Eso y sus utilísimos inventos. Ben se casó con Deborah, una chica de la localidad quien fue de mucha ayuda para su esposo en muchos sentidos. La suya era la más próspera de las trece colonias británicas, los ingleses mandaban frecuentemente por él para pedir su apoyo en diversos asuntos. Pero las cosas no iban bien para el resto de la gente que estaba desesperada por tanto impuesto exigido por los conquistadores. Entonces Mr. Franklin se puso del lado de las colonias viajando a Francia para pedir ayuda, consiguiendo así su independencia en 1776.

Casi nadie sabe que fue él quien inventó la calefacción, en ese momento se llamó estufa Franklin. Anterior al siglo XVII los rayos causaban estragos incluyendo la muerte, donde fuera que cayeran, Franklin descubrió su naturaleza y la de los relámpagos y esto le permitió construir el primer pararrayos trayendo la tranquilidad a todos. Asiduo músico, tocaba la guitarra, el violín y el arpa, pero tenía que construir su propio instrumento; la armónica de vidrio, que se utilizó en conciertos, tanto en América como en Europa, durante más de cuarenta años.

También se lleva el crédito de haber construido el primer brazo artificial. Lo hizo pensando en poder alcanzar sus libros, aquellos que se encontraban en las estanterías más altas de su biblioteca. Con 78 años se irritaba por tener que usar dos pares de gafas así que decidió hacer algo al respecto, y bueno, gracias a él tenemos los lentes bifocales. Su última aparición en público fue para firmar un documento que se envió al congreso con la petición de poner fin a la esclavitud. No sin antes haber firmado la Constitución con los otros padres de la patria y seguir trabajando en la formación del país que había ayudado a construir; los Estados Unidos de América.