Como siempre

El 1 de agosto de 2025, la Crew-11 despegó desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), a bordo de una nave SpaceX Dragon.

La Crew-11 tenía previsto regresar a la Tierra a partir de febrero de 2026, después de seis meses. El 8 de enero de 2026, la Nasa reveló que anticiparían el regreso de la tripulación debido a una “preocupación médica”.

Es la primera vez en 27 años que la EEI trae a una tripulación anticipadamente. La Crew-11 está integrada por Zena Cardman y Michael Fincke, de la Nasa; Kimiya Yui, de Jaxa, y Oleg Platonov, de Roscosmos.

Aunque la Nasa insistió en que no se trata de una evacuación de emergencia, tampoco proporcionó detalles del incidente médico, dejando claro que no se debió a ninguna lesión a bordo ni a las operaciones de la EEI. El tripulante, quien se encuentra estable, tampoco fue identificado.

El administrador de la Nasa, Jared Isaacman, confirmó que “la capacidad de diagnosticar y tratar esto adecuadamente no existe en la Estación Espacial Internacional”. Por ello, la tripulación Crew-11 volverá a casa cuando “el vehículo esté listo y las condiciones meteorológicas lo permitan”.

El director médico de la Nasa, James Polk, afirmó que el “riesgo persistente” y la “pregunta continua sobre el diagnóstico” llevaron a la decisión de regresar anticipadamente.

Indicó: “Dado que el astronauta se encuentra completamente estable, esta evacuación no es de emergencia; no lo desembarcaremos ni lo bajaremos inmediatamente, pero persiste la duda sobre el diagnóstico, lo que significa que existe cierto riesgo para el astronauta a bordo”.

