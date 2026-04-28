El comentarista

Roberto Contreras ya tiene su estilo bien definido: mucho micrófono, mucho señalamiento y poca responsabilidad. Cuando algo sale bien, aparece como protagonista. Cuando algo sale mal, empieza la rifa de culpables. Y, curiosamente, en esa rifa nunca sale premiada la alcaldía. Lo del Dandy parece escrito para resumirlo.

Basura, malos olores, aguas negras, comerciantes molestos y una ciudad cansada del mismo desorden. ¿Y qué hizo el alcalde? Lo de siempre: apuntar para todos lados. Que los colectivos de Libre, que los comerciantes, que la dirigencia, que la cultura ciudadana. Solo faltó culpar al clima, a Mercurio retrógrado. Claro que hay gente sucia. Claro que hay comerciantes que no colaboran.

Claro que hay políticos que aprovechan cualquier relajo. Pero para eso existe una municipalidad. Para ordenar, limpiar, supervisar, multar y resolver. No para que el alcalde salga en cámaras a descubrir, con gran sorpresa, que la ciudad tiene problemas. Gracias, alcalde. No lo habíamos notado. Contreras habla muchas veces como si fuera solo un vecino. Como si no tuviera cuadrillas, inspectores, gerencias y una estructura municipal. Se queja del desorden, pero él gobierna. Señala el caos, pero él debe corregirlo.

El cargo no es para narrar problemas; es para enfrentarlos, y esto no es nuevo. Su carrera política parece una ruta de bus mal planificada: hoy por aquí, mañana por allá, pasado, quién sabe. Liberal, independiente, aliado de Libre y el PSH, cercano a Nasralla, luego distante. Cambiar de opinión no es pecado, pero en su caso ya no parece evolución política; parece GPS recalculando. Lo más cómodo es que Libre, que fue clave para que llegara al poder, ahora le sirva de villano favorito. Si hay basura, son colectivos.

Si hay críticas, es ataque. Si le piden cuentas, es persecución. San Pedro Sula no necesita un alcalde en modo campaña permanente, peleando con medio mundo y actuando como si gobernar fuera ganar discusiones. Necesita a alguien que diga: “Esto falló, esto me toca y esto voy a hacer”. Contreras pidió el cargo, hizo campaña y llegó al poder. Ahora que deje el show y responda.