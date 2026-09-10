Colombia cuenta un mes de su terremoto

El reloj marcaba las 7:34 de la mañana cuando la tierra comenzó a moverse. Fueron 90 segundos de un sismo de magnitud 7,4 que se cobró 331 vidas, además de dejar más de 4,500 heridos, 111 desaparecidos y 466,700 afectados.

El movimiento tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó, pero se sintió con fuerza en buena parte del suroeste del país y dejó una emergencia que se extendió por 16 de los 32 departamentos del país, afectando a 296,738 familias.

Luego de un mes de la tragedia, las personas tratan de reorganizar su vida junto al ruido de máquinas que siguen removiendo escombros, como en la ciudad de Cali, una de las más golpeadas por la tragedia, donde murieron 154 personas. De acuerdo con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, la reconstrucción de esta ciudad podría costar unos 10 billones de pesos, (2,500 millones de dólares).

Mientras tanto, se continúan atendiendo en hoteles a los damnificados que siguen sus vidas entre censos, trámites, reclamaciones y solicitudes de vivienda.

“Es una tragedia que nos deja una herida abierta profunda, pero que vamos a cerrar uniéndonos entre todos”, indicó Eder a EFE, quien añadió que este jueves la ciudad volverá a detenerse por 90 segundos para homenajear a las víctimas, las emisoras radiales harán silencio por el mismo tiempo y las campanas de las iglesias sonarán en cada barrio. Pereira, entre las ruinas y la reconstrucción.

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En Pereira, otra de las capitales más afectadas, el terremoto dejó 99 fallecidos, 132 desaparecidas y 259 heridos. El municipio contabilizó además 35,263 viviendas afectadas y 66 colapsos totales.De acuerdo con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ahora viene la etapa de reconstrucción en el país.

El mandatario anunció 908 mejoramientos de vivienda para el departamento de Risaralda, de los cuales 261 serán destinados a Pereira, su capital, con una inversión de 30,000 millones de pesos (unos 9,600 millones de dólares).La otra factura del terremotoCon el paso de las semanas aparece otra dimensión del desastre: la económica.

De acuerdo con la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), el valor de los siniestros reportados asciende a 3,7 billones de pesos (unos 1,189 millones de dólares). Las estimaciones preliminares del Gobierno colombiano apuntan a unos 30 billones de pesos colombianos o unos 9.500 millones de dólares, cuando el déficit fiscal tocó el 6,4 % al cierre del primer semestre y la deuda pública ascendió ya al máximo del 60,5 % del producto interno bruto (PIB).

Lo que viene

El reto del Gobierno es ahora convertir los anuncios de emergencia en obras concretas. La reconstrucción tendrá que avanzar al mismo tiempo en viviendas, vías, hospitales, colegios y en la recuperación económica de las comunidades que quedaron golpeadas por el terremoto.