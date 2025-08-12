“La ciencia que se aparta de la justicia más que ciencia debe llamarse astucia”: Marco Tulio Cicerón.

La astucia es la capacidad de un individuo para valerse de una artimaña, sutileza, para lograr sus fines, pero puede resaltar la parte positiva en aplicarla de manera ética y constructiva. Cuando se logra combinar la inteligencia práctica, la agudeza mental y las habilidades estratégicas ser astuto es tener la sagacidad y percepción bien desarrollada. Las personas astutas siempre obtienen beneficios claros son personas que pueden adaptarse al cambio, pueden influir y persuadir, mejoran negociaciones y se anticipan a los problemas. La gran diferencia es reconocer que no es una persona astuta y cuáles son las características de estas personas, ya que suele verse cada día las personas que piensan tener astucia, pero ellas caminan en arrogancia, manipulación destructiva, son personas falsas e hipócritas y los resultados son evidentes. Las formas constructivas en las personas astutas siempre mejoran su empatía y habilidades interpersonales, tiene una potencia de inteligencia emocional, aprenden a ser observadoras y humildes para aprender, su mentalidad estratégica, siempre aumentan su conocimiento, es la astucia como un arma que permite no solo vivir, sino prosperar, ya que facilita el posicionarse para lograr las metas, con claridad y eficacia. “El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que les rodea”, Lucas 18:8 NTV. Los gabaonitas hicieron astucia cuando se enteraron lo que Josué había logrado en Jericó, entendiendo que la astucia es un medio engañoso para lograr algo. De esta experiencia se puede aprender que la astucia siempre es un barniz de apariencia, ellos aparentaron tener necesidad; lo segundo, nunca deje de pedir la dirección divina, Josué 9:14. Ellos no pidieron consejo. Cuidado, hay muchos astutos que aparentan ser brutos.