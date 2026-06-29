La alegría del fútbol

Desde 1930, cada cuatro años es lo mismo, el planeta entero parece detenerse. En la radio, los diarios, la televisión y ahora también en las redes sociales, en las reuniones familiares, en las de trabajo y en las de amigos, casi no se habla de otra cosa que no sea de fútbol. Esto me recuerda un poco aquel pedacito de la canción de México 86: “El mundo unido por un balón”. Y así es exactamente cómo se siente cada cuatro años.

Igualmente es inevitable recordar ese primer mundial, el de 1930, en el cual la selección de Uruguay quedó campeona siendo precisamente ese país sudamericano la sede del evento. Casual y tristemente, mientras escribo esto, Uruguay está quedando fuera de Norteamérica 2026 como coloquialmente se le conoce a esta copa mundial.

El mundo parece unido por esta fiesta futbolera, es verdad, nada más habría que ver a los cientos y cientos de aficionados de diferentes países compartiendo unos con otros en graderías, afuera de los estadios, en bares y restaurantes donde se transmiten los juegos.

Aquel video donde en medio de centenares de camisetas amarillas, un solitario aficionado de la República Democrática del Congo canta el himno nacional de su país y luego es aplaudido por el público colombiano. O el minuto de total y respetuoso silencio que millones de personas en los estadios han guardado por la tragedia sucedida en Venezuela.

El revuelo, la admiración que causó la actitud de pulcritud de los aficionados japoneses recogiendo la basura después de la participación de su selección, misma que ordenó perfectamente su camerino antes de salir de él. ¿Y qué tal la ovación que recibió el portero mexicano Memo Ochoa en la noche de su despedida? Tanto de mexicanos como de checos y quién sabe qué tantas otras nacionalidades que se encontraban presentes en el partido que el seleccionado azteca ganó al combinado de la República Checa.

Siempre es impresionante ver la cantidad de personas que este espectáculo deportivo logra mover desde todos los rincones del mundo, es increíble. Incluso, celebridades que las cámaras logran captar en algún momento, como es el caso de Steve Farrel, James Cameron, Brad Pit, Leonardo Di Caprio y hasta el rey de España.

Nadie quisiera perderse la oportunidad de ver jugar a su selección, y ahora que los partidos se juegan en tres países diferentes con mucha más razón.Al final, lo que las personas buscan es experimentar sensaciones agradables, y vaya que el fútbol logra esto.

Si nada más de recordar los tres primeros juegos de Holanda, esos tres ganes, la manera en que Summerville festejó su gol en contra de los suecos. Solo de recordarlo y pensar en que le va a ir bien en Monterrey ahora que jueguen con Marruecos, solo de recordar esos estadios iluminados con esa camiseta anaranjada, con solo imaginar esas posibilidades y evocar esos recuerdos me siento feliz..., y sonrío.