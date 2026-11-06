*
Precio del dólar
*
Horóscopo
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Zonas sin luz este viernes 6 de noviembre; consulte la lista
hace 2 min
X
Inicio
·
Opinión
·
Caricatura
Reformas en vigencia
Darío Banegas
seguir +
Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 00:00
-
Darío Banegas
Autor marcado para seguir
Añadir La Prensa como fuente preferida
Descarga nuestra app
Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.
Únete a nuestro canal de WhatsApp
Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Unirme Ahora
Darío Banegas
Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Añadir La Prensa como fuente preferida
Videos Recomendados
Últimas Noticias
Deportes
Marathón celebra, leyendas, dedicatoria a Isaac Castillo y sexy chica robó suspiros
Redacción La Prensa
Deportes
Tabla de Liga Nacional: Real España tropieza, Motagua festeja y Marathón sonríe
Juan Carlos Miranda
Honduras
En enero de 2027 prevén iniciar la construcción de una cárcel de máxima seguridad
Redacción La Prensa
Honduras
Mora quirúrgica se agrava y supera los 7,400 pacientes en Honduras
Redacción La Prensa
Deportes
Marathón recupera la sonrisa con triunfo a lo Messiniti y hunde al Platense
Redacción La Prensa
Deportes
Honduras: Equipo anuncia su salida y pone su categoría en venta
German Alvarado
Honduras
Colegio de periodistas denuncia ante la OEA retraso judicial en el caso contra Roosevelt Hernández
Redacción La Prensa
Espectáculos
Miss Universo 2026: Telemundo confirma los conductores del evento
Paola Ramírez Rivera