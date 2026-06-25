Mundial 2026
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
·
Opinión
·
Caricatura
Inseguridad vial
Darío Banegas
seguir +
Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 00:00
-
Darío Banegas
Autor marcado para seguir
Únete a nuestro canal de WhatsApp
Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Unirme Ahora
Darío Banegas
Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Videos Recomendados
Últimas Noticias
Deportes
Faitelson opaca historia de México en el Mundial: Afición se enfada
Redacción La Prensa
Sucesos
Hallan entre los escombros a la tercera víctima de derrumbe en Loarque, Tegucigalpa
Redacción La Prensa
Deportes
Mundial 2026: México hace historia, la débil avanza y primer cruce definido
Redacción La Prensa
Deportes
El baile de Vinicius, Brasil festeja, emotivo llanto de Neymar y bellezas brasileñas
Redacción La Prensa
Deportes
Nadie lo esperaba: Hondureña con histórico momento en el Mundial 2026
Redacción La Prensa
Honduras
Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este jueves 25 de junio
Redacción La Prensa
Deportes
México elimina a República Chequia y logra hazaña inédita en Copas del Mundo
Redacción
Deportes
Tabla de goleadores Mundial: Vinicius supera a Cristiano y acecha a Messi en la Bota de Oro
Juan Carlos Miranda