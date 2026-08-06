Billeteras digitales en Támara
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
·
Opinión
·
Caricatura
De mal agüero
Darío Banegas
seguir +
Actualizado: 06 de agosto de 2026 a las 00:00
-
Darío Banegas
Autor marcado para seguir
Screenshot
Únete a nuestro canal de WhatsApp
Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Unirme Ahora
Darío Banegas
Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Videos Recomendados
Últimas Noticias
Deportes
Sale a la luz la verdad sobre vida privada de Vozinha: Adiós a rumores
Redacción La Prensa
Deportes
¿Por qué Said Martínez suspendió partido de Messi con Inter Miami ?
German Alvarado
San Pedro
¿Cómo identificar a los censistas del INE que llegarán a su hogar?
Jacqueline Molina
San Pedro
¿Cómo se contagió el bebé que dio positivo por sarampión en Cortés? Esto dice Salud
Jacqueline Molina
San Pedro
"Hay niveles, no le di lo que él quería": maestra denuncia a secretario de Educación en Cortés
Laura Amaya
Sucesos
18 meses sin fallo: Corte mantiene en el limbo caso de líderes garífunas
Redacción La Prensa
Sucesos
Capturan a venezolano por muerte de expolicía en asalto a negocio en Danlí
Redacción La Prensa
Mundo
“Te dije que no quería eso”: Video de Valeria Márquez antes de ser asesinada por el "R1"
Redacción La Prensa