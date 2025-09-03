Moscú se divierte mientras la guerra en Ucrania continúa

The New York Times

Por: Ivan Nechepurenko/The New York Times

MOSCÚ — Ha sido un verano ajetreado de diversión para los moscovitas.

En uno de los parques de la Ciudad, una piscina de olas se agitaba, invitando a la gente a surfear. A lo largo de un frondoso bulevar, los residentes jugaban al croquet. Catorce teatros al aire libre ofrecían ópera, teatro e incluso payasos. Todo (salvo el entrenador de surfing) era gratis, incluyendo protector solar y agua en los días soleados, e impermeables y mantas en los días húmedos.

Todo forma parte de un festival de un mes llamado Verano en Moscú, un emblema brillante de los esfuerzos multimillonarios del Gobierno para convertir la capital rusa en un gran carnaval y mantener a los moscovitas distraídos de la desgastadora guerra en Ucrania.

“Es simplemente imposible escapar, y no puedes involucrarte”, dijo Nina L. Khrushcheva, una académica ruso-estadounidense que divide su tiempo entre Moscú y Nueva York, sobre el festival.

NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times.

La invasión de Ucrania ha llevado a la muerte a decenas de miles de rusos y afectado gravemente la economía del País.

Pero para la mayoría de los rusos, la vida nunca ha sido mejor.

En Moscú, hogar de 13 millones de habitantes, más de una década de inmensas inversiones la han convertido en una de las metrópolis más modernas. Eventos como el Verano en Moscú mantienen la atención en estas mejoras y alejan a la guerra de la mente pública, incluso mientras Rusia bombardea Kiev con misiles y drones.

En julio, el 57 por ciento de los encuestados por el Centro Levada, una encuestadora rusa, afirmó estar satisfecho con su vida, la cifra más alta desde que comenzaron estas encuestas en 1993.

Aun así, el pacto entre el Gobierno y los rusos que ha generado tal sentimiento no puede durar para siempre, afirmó Khrushcheva. Ya hay grietas. El presupuesto gubernamental para mantener la apariencia de abundancia se está agotando. Los radicales pro guerra, exhortados por el Kremlin, dijo, se han indignado porque a la mayoría de los rusos no le importa la guerra. “Este verano podría ser el punto de inflexión”, concluyó.