Moscú se divierte mientras la guerra en Ucrania continúa

MOSCÚ — Ha sido un verano ajetreado de diversión para los moscovitas.
En uno de los parques de la Ciudad, una piscina de olas se agitaba, invitando a la gente a surfear. A lo largo de un frondoso bulevar, los residentes jugaban al croquet. Catorce teatros al aire libre ofrecían ópera, teatro e incluso payasos. Todo (salvo el entrenador de surfing) era gratis, incluyendo protector solar y agua en los días soleados, e impermeables y mantas en los días húmedos.
Todo forma parte de un festival de un mes llamado Verano en Moscú, un emblema brillante de los esfuerzos multimillonarios del Gobierno para convertir la capital rusa en un gran carnaval y mantener a los moscovitas distraídos de la desgastadora guerra en Ucrania.
“Es simplemente imposible escapar, y no puedes involucrarte”, dijo Nina L. Khrushcheva, una académica ruso-estadounidense que divide su tiempo entre Moscú y Nueva York, sobre el festival.
La invasión de Ucrania ha llevado a la muerte a decenas de miles de rusos y afectado gravemente la economía del País.
Pero para la mayoría de los rusos, la vida nunca ha sido mejor.
En Moscú, hogar de 13 millones de habitantes, más de una década de inmensas inversiones la han convertido en una de las metrópolis más modernas. Eventos como el Verano en Moscú mantienen la atención en estas mejoras y alejan a la guerra de la mente pública, incluso mientras Rusia bombardea Kiev con misiles y drones.
En julio, el 57 por ciento de los encuestados por el Centro Levada, una encuestadora rusa, afirmó estar satisfecho con su vida, la cifra más alta desde que comenzaron estas encuestas en 1993.
Aun así, el pacto entre el Gobierno y los rusos que ha generado tal sentimiento no puede durar para siempre, afirmó Khrushcheva. Ya hay grietas. El presupuesto gubernamental para mantener la apariencia de abundancia se está agotando. Los radicales pro guerra, exhortados por el Kremlin, dijo, se han indignado porque a la mayoría de los rusos no le importa la guerra. “Este verano podría ser el punto de inflexión”, concluyó.
Oasis
Al entrar el festival en sus últimas semanas, era imposible caminar por las impecables y recientemente renovadas zonas peatonales de la Ciudad sin toparse con una feria patrocinada por el Gobierno ofreciendo productos como velas. Era imposible viajar en un metro ultramoderno o en un nuevo autobús eléctrico sin ver una pantalla anunciando alguna actividad inspiradora de entusiasmo.
Un oasis surrealista —palmeras, olivos y un bosque de bambú— surgió junto a la Plaza Roja, todo ello en torno a una cascada artificial. El Ayuntamiento afirmó que este año se habían plantado 53 millones de flores, tapizando los puentes.
“Me enamoré de Moscú de manera renovada”, escribió Oleg Torbosov, quien trabaja en el sector inmobiliario, en redes sociales.
Describió una caminata por el Centro de Moscú. “No vi ni una sola persona extraña, sin hogar ni mendigo”, escribió.
“La gente era bonita, bien vestida y segura de sí misma”, dijo. “Sonreían. Se respiraba una sensación de seguridad”.
En toda la Ciudad hay relativamente pocos recordatorios de la guerra, y la mayoría fácilmente pueden pasarse por alto.
La filosofía de “ojos que no ven, corazón que no siente” ha enfurecido a algunos halcones probélicos. “¿Realmente hay guerra en algún lugar?”, dijo furibundo Vladimir Solovyov, un agitador de la propaganda estatal, en un programa de entrevistas el mes pasado. “Puedes salir a una gran ciudad un viernes y no tener ni idea”.
Aleksandr Usoltsev, un guía turístico, afirmó que la inversión de Moscú en actividades ayudaba a la gente a lidiar con el estrés de leer “noticias preocupantes”.
“Hay que tranquilizarlos”, dijo.
La recuperación de la Ciudad demuestra el poder de un gobierno autoritario con un presupuesto municipal de casi 70 mil millones de dólares.
No todos en Rusia tienen acceso a la abundancia de Moscú. Muchos tienen dificultades.
Impulsada por los gastos de guerra, la inflación ha ido en aumento. El déficit del presupuesto federal está creciendo y, según las estimaciones, el fondo de emergencia del País se agotará en dos años.
Pero en la capital, estos problemas parecen lejanos.
“Ha habido una separación terrible —muchas de mis amistades tuvieron que irse”, dijo Olga, una moscovita que prefirió no revelar su apellido por temor a represalias. “Pero estoy feliz de quedarme en una ciudad tan hermosa y acogedora como en la que se ha convertido Moscú recientemente”.
