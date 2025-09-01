Trump manda a camioneros mexicanos a aprender inglés para trabajar en EEUU

The New York Times

Por: James Wagner/The New York Times

NUEVO LAREDO, México — Para las empresas mexicanas, la norma nunca fue un gran problema, ya que las autoridades estadounidenses la ignoraban en gran medida.

Pero para la Administración Trump, es un punto crítico de seguridad vial.

¿El problema? El inglés.

En abril, poco después de designar el inglés como idioma oficial de Estados Unidos, el Presidente Donald J. Trump restableció una sanción —retirar a un chofer de la carretera— por violar una ley estadounidense de mucho tiempo que exige que los choferes de vehículos comerciales dominen el idioma lo suficiente como para leer las señales de tránsito y comunicarse con las autoridades estadounidenses. Ahora, las empresas mexicanas se están apresurando a enseñar a sus choferes suficiente inglés para mantener sus negocios a flote.

De acuerdo con datos del Departamento de Transporte de EU, las autoridades reportaron este año más de 5 mil infracciones por parte de traileros mexicanos que no hablaban suficiente inglés, contra aproximadamente 240 en el 2024.

“Tenemos que estudiar”, dijo Luis Alberto Alvarado Machado, trailero de 36 años. “Si no podemos conducir, todo se detiene”. Y si un chofer es declarado fuera de servicio, ya no podrá conducir hasta que cumpla con el mandato.

“Esta norma nos pone en una situación de emergencia”, dijo Israel Delgado Vallejo, propietario de una empresa de transporte con sede en Tijuana. Sin embargo, “estamos a favor de la seguridad vial y creemos que es necesaria”, añadió.