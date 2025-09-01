Trump manda a camioneros mexicanos a aprender inglés para trabajar en EEUU

Por: James Wagner/The New York Times
NUEVO LAREDO, México — Para las empresas mexicanas, la norma nunca fue un gran problema, ya que las autoridades estadounidenses la ignoraban en gran medida.
Pero para la Administración Trump, es un punto crítico de seguridad vial.
¿El problema? El inglés.
En abril, poco después de designar el inglés como idioma oficial de Estados Unidos, el Presidente Donald J. Trump restableció una sanción —retirar a un chofer de la carretera— por violar una ley estadounidense de mucho tiempo que exige que los choferes de vehículos comerciales dominen el idioma lo suficiente como para leer las señales de tránsito y comunicarse con las autoridades estadounidenses. Ahora, las empresas mexicanas se están apresurando a enseñar a sus choferes suficiente inglés para mantener sus negocios a flote.
De acuerdo con datos del Departamento de Transporte de EU, las autoridades reportaron este año más de 5 mil infracciones por parte de traileros mexicanos que no hablaban suficiente inglés, contra aproximadamente 240 en el 2024.
“Tenemos que estudiar”, dijo Luis Alberto Alvarado Machado, trailero de 36 años. “Si no podemos conducir, todo se detiene”. Y si un chofer es declarado fuera de servicio, ya no podrá conducir hasta que cumpla con el mandato.
“Esta norma nos pone en una situación de emergencia”, dijo Israel Delgado Vallejo, propietario de una empresa de transporte con sede en Tijuana. Sin embargo, “estamos a favor de la seguridad vial y creemos que es necesaria”, añadió.
A las aulas
Cifras del Gobierno estadounidense arrojan que 5.9 millones de tráileres cruzaron de México a Estados Unidos el año pasado. México es el principal socio comercial de EU.
En Nuevo Laredo, capital del transporte trailero en México, se ha formado una mini industria de clases de inglés. Un sábado reciente, 17 traileros de varias empresas asistieron a una clase como parte de un curso de seis semanas. Durante cinco horas, practicaron la pronunciación, repasaron vocabulario camionero y ensayaron conversaciones con inspectores de carretera estadounidenses.
Para los traileros que hablaban poco o nada de inglés, o que habían recibido advertencias recientes de policías estadounidenses, las clases eran críticas. Antes, muchos dependían de señales manuales, apps de traducción o del español de un policía para comunicarse.
Ahora, los traileros temen que cada interacción sea un potencial examen de inglés. Dijeron que los agentes de la policía estatal también pueden evaluar su inglés.
Muchos operadores de empresas de transporte mexicanas temían no tener suficiente tiempo para enseñar inglés a sus choferes, lo que podría trastocar los envíos en una industria ya escasa de personal.
“Aplaudo la medida”, dijo Juan Manuel Talamás, quien dirige una empresa de transporte en Ciudad Juárez. “Pero lo que no se ha hecho en muchos años no se puede hacer de la noche a la mañana”.
©The New York Times Company 2025