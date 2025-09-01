¿Podrán los chatbots llegar a pensar como los humanos?

The New York Times

Por: Carl Zimmer/The New York Times

Empresas como OpenAI y Meta están compitiendo por crear algo que llaman inteligencia artificial general. Pero la IAG no tiene una definición establecida. Es más bien una aspiración a crear algo indistinguible de la mente humana.

Hoy la inteligencia artificial ya hace muchas cosas que antes estaban limitadas a la mente humana —como jugar campeonatos de ajedrez y descifrar la estructura de las proteínas. ChatGPT y otros chatbots están elaborando un lenguaje tan humano que la gente se está enamorando de ellos. Pero por ahora, muchos sistemas de inteligencia artificial son buenos para una sola cosa.

Un gran maestro puede conducir un auto a un torneo de ajedrez, pero un sistema de IA que juega ajedrez es impotente detrás del volante. Un chatbot puede cometer errores muy simples y extraños, como dejar que los peones se muevan lateralmente en el ajedrez, una jugada ilegal.

Pese a estas deficiencias, un equipo de científicos cree que los sistemas de inteligencia artificial pueden ayudarlos a comprender cómo funciona la mente humana. Han creado un sistema similar a ChatGPT que puede interpretar el papel de un humano en un experimento psicológico. Los detalles del sistema, conocido como Centaur, se publicaron en la revista Nature en julio.

NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times.

“Queremos comprender la mente humana como un todo y ver cómo se conectan todas estas funciones”, dijo Marcel Binz, científico cognitivo en Helmholtz Munich, un centro alemán, y un autor del estudio.

Sintió curiosidad por ChatGPT y sistemas de IA similares, conocidos como modelos de lenguaje grande. “Tenían esta característica muy tipo humana de que les podrías preguntar sobre cualquier cosa y harían algo sensato”, explicó Binz. “Fue el primer sistema computacional que poseía este pedacito de generalidad tipo humana”.