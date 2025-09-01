Científicos descubren un sistema estelar cuádruple

The New York Times

Por: Katrina Miller/The New York Times

Zenghua Zhang, astrónomo en la Universidad de Nanjing, en China, y sus colegas revisaban catálogos de estrellas en busca de enanas marrones frías, que caen en algún punto entre planetas y estrellas.

Encontraron algo extraño en la Vía Láctea. Primero, los astrónomos identificaron una enana marrón solitaria orbitando una estrella brillante. Investigaciones posteriores revelaron que la enana marrón en realidad eran dos. Tras presentar un artículo sobre el descubrimiento, dijo Zhang, se dieron cuenta de que la compañera brillante también era un par de estrellas.

“Me gusta llamarlo un doble-doble”, dijo Adam Burgasser, quien dirige el Laboratorio de Estrellas Frías en la Universidad de California, en San Diego, quien estuvo involucrado en el descubrimiento.

Un estudio que describe el sistema estelar cuádruple —una enana marrón bailando alrededor de otra, en una órbita con dos estrellas más brillantes que también orbitan entre sí— fue publicado este verano por la revista Monthly Notices of Royal Astronomical Society. El descubrimiento ayudará a los científicos a desentrañar las propiedades de las enanas marrones.

Estos objetos se forman como estrellas, pero tienen muy poca masa como para fusionar hidrógeno de forma consistente, un proceso que calienta una estrella y la hace brillar. Las enanas marrones tienen atmósferas similares a las de los planetas gigantes gaseosos, como Júpiter o Saturno. Sin embargo, debido a que son frías y tenues, pueden ser difíciles de estudiar. Los astrónomos suelen buscar enanas marrones orbitando a estrellas compañeras.